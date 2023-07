Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montag ging das Bauernfest mit dem Musikfeuerwerk zu Ende. Reiterverein und Festzeltbetreiberin ziehen ein positives Fazit. Verbesserungsideen fürs kommende Jahr gibt es aber schon.

„Here I am, rock you like a hurricane“ schallt am Montag die Musik der Band Scorpions über die Rennwiese neben dem Festplatz des Webenheimer Bauernfestes. Zahlreiche Raketen steigen in dem Himmel,