Die historische Gustavburg in Homburg-Jägersburg bekommt einen Aufzug angebaut. Laut Ortsvorsteher Jürgen Schäfer soll damit das Gemäuer barrierefrei gestaltet werden.

„Unser Brautzimmer ist ja schon barrierefrei. Und wenn sich dann dort jemand barrierefrei trauen lässt, ist es naheliegend, dass man danach im Obergeschoss barrierefrei feiern kann“, sagt Schäfer. Mit seiner Aussage spielt er auf den großen Festsaal der Gustavburg im Obergeschoss an. Dieser ist aktuell nur über eine Treppe zu erreichen. Weiterer Knackpunkt: Die Toiletten befinden sich im Erdgeschoss des Gebäudes. Wer also einmal oben im Festsaal ist, muss dafür auch wieder auf barrierefreie Art und Weise nach unten kommen. Die Freude Schäfers, dass nun ein Aufzug an das historische Gemäuer angebaut wird, ist entsprechend groß.

Aufzug im Inneren nicht praktikabel

Konkret ist geplant, den Aufzug im hinteren Areal der Gustavburg zwischen den beiden Gebäuden anzubauen. „Von außen fällt der so gut wie nicht auf“, sagt Schäfer. Das Denkmalamt hatte zunächst zwar seine Bedenken, laut dem Ortsvorsteher ist das Projekt nun aber genehmigt worden.

Ursprünglich war geplant, den Aufzug im Inneren des Gebäudes einzubauen. Das stellte sich jedoch als nicht praktikabel heraus. Nachdem der benötigte Flächenbedarf in die Grundrisse der Gustavburg übertragen worden sei, habe man bei der Verwaltung den innenliegenden Aufzug als kritisch angesehen.

Der jetzt geplante Aufzug an der Außenfassade soll auf jeder Ebene mit Stichfluren mit den beiden Gebäuden verbunden werden. Das heißt, dass nicht nur der Festsaal im Obergeschoss künftig barrierefrei zu erreichen ist, sondern auch die Räume des Ortsrates sowie das Museum im Südflügel. Die Kosten für den Aufzug werden auf 180.000 Euro geschätzt. Aktuell im Haushalt eingeplant sind lediglich 140.000 Euro.

Weitere Beschädigungen an Burgmauer entdeckt

Der neue Aufzug ist aktuell nicht die einzige Baustelle an der Gustavburg. Anfang des Jahres hat die Burgmauer nach tagelangem Dauerregen nachgegeben, nun klafft darin ein Loch. Aktuell, so Schäfer, überprüfen Statiker die Mauer. Bei einer dann folgenden Sanierung müsse ebenfalls zusammen mit dem Denkmalamt gearbeitet werden. Nachdem die Mauer vom Efeu befreit worden ist, sind laut Schäfer zudem weitere Beschädigungen entdeckt worden, genauer gesagt ein Spalt. „Das muss jetzt auch noch angeguckt werden“, sagt der Ortsvorsteher.

Schäfer hofft, dass die Burgmauer bis zum Sommer hin saniert ist. „Um Juli steht unser Strandfest an. Da muss das in einem gescheiten Zustand sein.“