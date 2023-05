In Homburg soll eine neue Rollschuhbahn gebaut werden. Das kündigte Bürgermeister Michael Forster dem Eis- und Rollsportclub Homburg (ERCH) an.

Dass die neue Rollschuhbahn gebaut wird, steht laut Forster zu 99 Prozent sicher. Es fehle lediglich eine Unterschrift, dann könne das Vorhaben beginnen. Die neue Bahn soll auf dem gleichen Gelände wie die alte gebaut werden. Sowohl Stadtverwaltung als auch Stadtrat sei klar, dass der Verkauf des Grundstückes an einen Investor, der dort den Neubau realisieren will, klappen wird.

„Die Planung für einen Neubau ist bereits ausgeschrieben worden“, sagte Forster, der auch die Schirmherrschaft für die Wettbewerbe des ERCH Anfang Mai übernommen hatte. Die ebenfalls zum offiziellen Auftakt der Wettkämpfe anwesende Vorsitzende des Stadtverbandes für Sport, Astrid Bonaventura, und der Sportbeigeordnete Eric Gouverneur begrüßten diese Ankündigung des Bürgermeisters.

Zu den ERCH-Wettkämpfen auf der Bahn waren rund 80 Speedskater, also jene, die möglichst schnell auf Rollschuhen unterwegs sind, aller Altersstufen nach Homburg gekommen, darunter auch Gäste aus Franken, Fulda, Groß- Gerau und Köln. Bürgermeister Forster kündigte zudem an, dass der Verein, den er vor allem für seine aktive Jugendarbeit lobte, in die Planungen für den Neubau mit einbezogen werden wird.