Am 2. Juli ist der Homburger Stadtrat auf die Linie des Bundesverkehrsministeriums eingeschwenkt: Für den Zubringer zum geplanten Autobahnanschluss Homburg-Ost billigte er den Trassenvorschlag „Variante 1“ durch den Wald bei Reiskirchen. Die Jägersburger Bürgerinitiative (BI) Eichwald begrüßt das.

Auf diese Weise könne der Anschluss laut BI-Sprecher Arno Auffenfeld die bisherigen Homburger Anbindungen und Zufahrtswege an die Autobahn entlasten. Vororte wie Jägersburg und Kleinottweiler würden vom Verkehr entlastet. Jahrelang hatte die Bürgerinitiative die Diskussionen um einen Zubringer sehr kritisch verfolgt und vor negativen Auswirkungen auf Mensch und Natur gewarnt. Vor allem gegen die „Variante 2“, an der eine Mehrheit im Stadtrat lange festhalten wollte, hatte die BI gerungen.

Landschaft bleibt erhalten

Nun, sagt Auffenfeld, könne „die schöne Landschaft erhalten“ bleiben und zur Naherholung genutzt werden. „Wenn man nicht mehr durch Waldmohr oder Jägersburg bei dichtem Verkehr fahren muß, um zur Arbeit nach Homburg zu gelangen, wird man dies voraussichtlich auch nicht mehr tun“, geht der BI-Sprecher „von einer merkbaren Senkung des Verkehrs der Durchgangspendler“ aus.

Bund, Land und jetzt auch der Stadtrat hätten „vernünftig und zukunftsorientiert entschieden. Die unsägliche Variante 2 ist endgültig vom Tisch.“ Auffenfeld: „Hinter uns liegt eine ziemlich finstere Zeit, obwohl viele Bürger uns von Anfang an sehr stark unterstützt haben. Nie hätten wir mit einem solchen Zuspruch bei unseren Infoveranstaltungen in der Gustavsburg gerechnet.“ Über 2000 Bürger hätten sich aktiv oder per Unterschrift für die Gruppe eingesetzt.

Anspruch auf Lärmschutz

„Klar ist“, stellt Arno Auffenfeld fest, „dass natürlich alle Betroffenen einen Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen haben. Wir plädieren für ausführliche Messungen und entschiedene Maßnahmen gegen jegliche zusätzliche Belastungen.“

Über Homburg-Ost könne das Gewerbegebiet Ost mit Bosch und Michelin „schnell und problemlos vom Fernverkehr angefahren werden“. Die Anwohner der Berliner Straße und der Kaiserslauterer Straße in Bruchhof profitierten davon am meisten.