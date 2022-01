In einer Bürgerbefragung am 27. März will die Verwaltung der saarpfälzischen Gemeinde Mandelbachtal in der Bevölkerung ein Meinungsbild über einen geplanten Windpark in der Nähe des Ortsteils Bliesmengen-Bolchen einholen.

Wie an vielen Orten im Land gibt es dort Widerstand gegen den Bau neuer Windräder. Weil das Thema kontrovers diskutiert wird, hat der Mandelbachtaler Gemeinderat um Bürgermeisterin Maria Vermeulen (SPD) die Einwohnerbefragung auf den Weg gebracht. Diese soll am Tag der saarländischen Landtagswahl stattfinden. Bei der Befragung will Vermeulen auch Jugendliche ab 16 Jahre mit abstimmen lassen.

Sollte das Ergebnis der Abstimmung eine „deutliche Akzeptanz von Windkraft“ erkennen lassen, würde das laut der Bürgermeisterin noch lange nicht dazu führen, „dass schon in Kürze sich die ersten Windräder in Mandelbachtal drehen“. Der Gemeinderat sei nicht dazu gezwungen, das Meinungsbild der Bevölkerung zu akzeptieren und umzusetzen. Den Bürgerwillen könne er dank der Befragung aber in seine Arbeit einfließen lassen.

Reges Interesse an Gemeinderatssitzung

Zuletzt gab es Kritik, weil zu einer Gemeinderatssitzung zum Thema Windkraft wegen Corona nur 80 Zuhörer in den Saal eingelassen wurden. Bis zu 150 weitere Interessenten hätten draußen bleiben müssen.