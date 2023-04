Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Polizeibeamter geht in den Ruhestand. Nie hat er dem Alkohol zugesprochen. Das ändert sich an seinem letzten Arbeitstag. Peter Hahn, Vorsitzender des TV Beeden, verspricht viel Spaß im neuen Stück der Theaterabteilung. „Alles nach Plan!“ spielt mit Humor und einer allwissenden Nachbarin. Am 29. Oktober, 20 Uhr, findet die Premierenaufführung statt. Es gibt noch Karten.

Der Turnverein 1903 Beeden e. V. zählt mit rund 400 Mitgliedern zu einem der größten Vereine Homburgs. Im Verein kann man etwa Badminton oder Volleyball spielen – es