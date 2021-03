Ein fünfjähriges Kind ist bei einem Unfall in Schiffweiler schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in Neunkirchen wollte ein 36-jähriger Autofahrer aus Bexbach im Pappelweg auf einen privaten Parkplatz fahren. Zwei Kinder bemalten dort die Stellfläche mit Kreide. Als das Auto kam, forderte die Mutter des verletzten Kindes die Kinder auf, den Platz zu verlassen. Der Unfallverursacher wendete kurzzeitig den Blick von den Kindern ab und fuhr auf den Parkplatz. Allerdings hatte das fünfjährige Kind den Platz noch nicht verlassen; das Auto überrollte sein linkes Bein. Gleich mehrere Personen machten den Fahrer auf den Unfall aufmerksam, der daraufhin schockartig seinen Wagen zurücksetzte und erneut über das Bein des am Boden sitzenden Kindes fuhr. Das Kind erlitt schwerwiegende Schienbeinfrakturen und Verletzungen im Kniebereich. Der Unfallverursacher und die Mutter brachten es sofort in die Klinik, wo es notoperiert wurde.