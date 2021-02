Vor dem Freizeitzentrum gegenüber dem Webenheimer Bauernfestgelände haben die Bauarbeiten für einen neuen Parkplatz begonnen.

Neben dem Freizeitzentrum, das das Blieskasteler Schwimmbad beherbergt, soll Ersatz für die Auto-Stellflächen geschaffen werden, die im Zuge des Neubaus der Umgehungsstraße Ost für die Blieskasteler Altstadt im Bereich des ehemaligen Bahnhofs wegfallen. Bauherr für den Ausweichparkplatz ist der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau. Der Parkplatz soll in etwa zwei Wochen fertiggestellt sein. Währenddessen teilt die Blieskasteler Stadtverwaltung mit, dass inzwischen alle Schilder zur Einrichtung der neuen Parkzonen A (direkte Innenstadt) und B (Florian-/ Bahnhofstraße) geliefert worden seien. Die Schilder würden in den kommenden Tagen aufgestellt. Kontrollen zur Einhaltung der Parkdauer werde es bis zur Fertigstellung des Ausweichparkplatzes vor dem Freizeitzentrum wie bisher nur in der Innenstadt-Parkzone A geben. Wenn er fertig ist, wird dann aber auch in der Parkzone B kontrolliert: Wer sein Auto in Blieskastel für mehr als drei Stunden abstellt, muss dies auf den Ausweichparkplätzen am Freizeitzentrum, in der Florianstraße ab dem Rewe-Markt oder am Klosterparkplatz tun.