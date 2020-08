Freilaufende Esel haben Gesternmorgen in Oberkirchen die Straßen unsicher gemacht. Nach Polizeiangaben wurden die Grautiere gegen 4.45 Uhr im Bereich der Haupersweiler Straße gemeldet. Eine Streife traf dort tatsächlich zwei Esel an. Sie waren aus einer Koppel in der Nähe ausgebrochen. Der alarmierte Tierhalter brachte die Esel unversehrt wieder auf ihre Wiese.