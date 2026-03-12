Im Januar wurde bekannt, dass die sogenannte Schwarzenbach-Umgehungsstraße vorerst vom Tisch ist. Der Einöder Ortsvorsteher ist davon nicht begeistert.

„Die Menschen werden allein gelassen“, kritisierte der Einöder Ortsvorsteher Karl Schuberth in der Ortsratssitzung am vorigen Donnerstag die Entscheidung zur Einstellung des Planfeststellungsverfahrens zur Schwarzenbach-Umgehung. Vor vielen Jahren habe die Politik bereits die Notwendigkeit erkannt, etwas an der Verkehrssituation durch die B423 zu verändern. Schon im Jahr 2003 tauchte das Projekt im Bundesverkehrswegeplan auf.

Seit fast vier Jahrzehnten beschäftigt die Bundesstraße 423 die Lokalpolitik. Denn auf der Straße brausen viele Autos und Lastwagen durch die Homburger Stadtteile Einöd, Schwarzenbach und Schwarzenacker. Jahrelang wurde über die Pläne diskutiert, eine neue Umgehungsstraße der B423 zu bauen – so sollten die Ortsdurchfahrten der Homburger Vororte vom Durchgangsverkehr und Lärm entlastet werden. Im Januar gab das Saar-Umweltministerium bekannt, dass das seit 2017 laufende Planfeststellungsverfahren eingestellt wurde.

Ortsvorsteher: Es fehlen die Alternativen

Die einen freut’s, die anderen sind dagegen weniger begeistert vom Projekt-Aus. So auch der Einöder Ortsrat. Die Einstellung des Verfahrens sei aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre nicht überraschend, die fehlenden Alternativen ließen die Bürger jedoch im Regen stehen. Der Ortsrat hat nun geschlossen gegen den Verzicht auf die Wiedereinstellung des Projekts im kommenden Bundesverkehrswegeplan gestimmt. Heißt im Umkehrschluss: Der Rat möchte, dass das Projekt weitergeht. Auch der Ortsrat Schwarzenbach hat nach einer Abstimmung so entschieden.

Denn auch, wenn das Planfeststellungsverfahren des Projekts, das offiziell „B423 neu“ heißt, gestoppt wurde – der Planungsauftrag des Bundes besteht nach wie vor. Bis zum Jahr 2030 ist die Ortsumgehung im Bundesverkehrswegeplan geführt. So lange bleibt die saarländische Straßenbauverwaltung im Auftrag des Bundes für die Planung zuständig.

Bürgerinitiative: „Historischer Widerstand“

Die bei der Umgehung geplante neue Trasse hatte das Ziel, den Verkehr aus den beiden Vororten Schwarzenacker und Schwarzenbach vorbei am Beeder Kraftwerk bis zur A8 bei Wörschweiler zu lotsen. So sollten Lärm, Abgase und Verkehrsbelastungen in den Ortskernen reduziert werden. Zudem sollte die Umgehung an bestehende Straßen und die übergeordnete Verkehrsstruktur angebunden werden. Die Verantwortlichkeit für das Projekt liegt dabei beim Bund, der Planungsauftrag jedoch bei der saarländischen Straßenbauverwaltung.

Die Grafik aus dem Jahr 2017 zeigt, wie die sogenannte Schwarzenbach-Umgehungsstraße hätte verlaufen sollen. Grafik/Archiv: Oliver Hauptstock

Bei der zuständigen Planfeststellungsbehörde war laut Umweltministerium eine „bislang einmalig hohe Anzahl von Stellungnahmen und Einwendungen von Bürgerinnen und Bürgern, Behörden sowie Naturschutzverbänden“ eingegangen, die laut Auskunft des Einöder Ortsvorstehers kaum zu bearbeiten waren. Hardy Welker von der Bürgerinitiative, die sich seit Jahren gegen die Umgehung stark macht, sprach im Januar gegenüber der RHEINPFALZ angesichts von fast 800 Einsprüchen von einem „historischen Widerstand“.

Wildkatzen, Biber und Fischotter entdeckt

Es wurden auch streng geschützte Tierarten in der Mastau bei Beeden entdeckt, darunter Wildkatzen, Biber, Fischotter und Schwarzstörche. Das habe dazu geführt, dass bestehende Gutachten überarbeitet und neue erstellt werden mussten, um die gesetzlichen Vorgaben zum Artenschutz einzuhalten. „Die Vielzahl der Änderungen lässt eine transparente und verständliche Darstellung für die Träger öffentlicher Belange und für die Bürgerinnen und Bürger in dem laufenden Planfeststellungsverfahren nicht mehr zu“, heißt es aus dem Umweltministerium.

Darüber hinaus hätten sich auch die Rahmenbedingungen der Planung verändert. Durch das neue Homburger Stadtquartier Coeur hätte das Projekt etwa einen erheblichen zusätzlichen Bauaufwand mit Mehrkosten bedeutet. Zudem führe die anstehende Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Homburg und Zweibrücken ab 2028 zu veränderten Verkehrsströmen.

Stadtrat entscheidet in zwei Wochen

Ortsvorsteher Karl Schuberth (SPD) hält diese Begründungen für unzureichend. Insbesondere die Begründung, Trends wie Elektromobilität und die neue Bahnstrecke würden zu einem Verkehrsrückgang führen, sei aus der Luft gegriffen.

Wie es nun weitergeht, ist noch unklar. So lange die Umgehung im Bundesverkehrswegeplan geführt wird, ist das Projekt nicht ganz erledigt. Entscheidungen über eine neue Planung würden daher in Abstimmung mit der Stadt Homburg erfolgen, sagt das Umweltministerium. Die Stadt wird sich aller Voraussicht nach in zwei Wochen mit dem Thema beschäftigen – dann wird auch der Stadtrat darüber abstimmen, ob es mit der Schwarzenbach-Umgehung weitergeht, oder eben nicht.