Wer sich in Neunkirchen gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, sollte schnell sein. Denn es schließt zum 23. Dezember. Dafür gibt es laut Gesundheitsminister Magnus Jung mehrere Gründe.

Auch das Impfzentrum in Saarlouis macht dicht. Der Impfbetrieb in den Impfzentren wird zum 23. Dezember eingestellt – anschließend werden die Impfzentren zurückgebaut. Die Gründe: Die Finanzierung vom Bund läuft aus, und es gibt viel weniger Leute, die sich impfen lassen wollen. Das berichtete Gesundheitsminister Magnus Jung. In Neunkirchen wurde im Oktober im Durchschnitt nur 150 Mal pro Tag geimpft. In Saarlouis waren es im Mittel 245 Impfungen. „Damit bleibt die tatsächliche Auslastung der Impfzentren deutlich hinter deren Möglichkeiten zurück. Wir haben uns daher in Absprache mit den Landkreisen dazu entschieden, die Impfzentren Ende 2022 auslaufen zu lassen“, so Jung. Dadurch würden monatliche Kosten von rund 1,4 Millionen Euro gespart.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Saarland hatte dem Gesundheitsministerium signalisiert, dass die Impfungen ab 2023 auch von den saarländischen Arztpraxen bewältigt werden könnten. Udo Recktenwald, Vorsitzender des saarländischen Landkreistages, sprach von einem „notwendigen Schritt“, die Impfungen nun den saarländischen Ärzten zu übergeben. Die Schritte würden in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium erfolgen. „Es sollte Sache der Ärzteschaft sein, weitere Impfungen zu begleiten.“

Das Impfzentrum Süd in Saarbrücken befindet sich bereits seit Juni im Standby-Betrieb und wird auch Ende Dezember abgebaut. Auch die mobilen Impfteams, die Impfungen in Pflegeheimen oder an Einkaufszentren anbieten, werden reduziert. Je nach Bedarf wird ab Januar 2023 noch ein mobiles Impfteam eingesetzt.