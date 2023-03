Die 18. Auflage der saarlandweiten Müll-Sammelaktion „Picobello“ ging am vergangenen Freitag und Samstag in allen 52 Kommunen vonstatten. Auch in der Kreisstadt Homburg und all seinen Stadtteilen wurden Grünflächen, Straßenzüge, Spielplätze, Schul- und Kita-Anlagen, Gewässer sowie Waldränder von wildem Müll befreit.

Müde und erschöpft fällt der fünfjährige Johannes Omlor am vergangenen Samstag kurz vor Mittag in die Schubkarre vor einem Mülltüten-Berg, um sich auszuruhen. Knapp drei Stunden war er mit seiner Mutter Johanna, sowie Freunden und Bekannten im Homburger Stadtteil Bruchhof unterwegs. Das Ziel: einen Beitrag für die Umwelt leisten. Johannes berichtet, dass er schon genau wisse, was in die farblich abgestimmten Mülltonnen daheim rein darf und auch nur da rein und nicht einfach auf den Boden geworfen wird. Viele andere Menschen wüssten das anscheinend nicht, mutmaßt der Junge im Vorschulalter. Sonst würden an Wegrändern, Böschungen oder auf Straße nicht so viel Unrat herumliegen, was er aufgehoben und anschließend entsorgt hat. Denn Johannes hat mit seiner Gruppe an der saarlandweiten Aufräum-Aktion „Picobello“, als einer von insgesamt 47.000 Teilnehmern, aus allen 52 Kommunen des Bundeslandes teilgenommen.

„Picobello“ ist ein Pflichttermin

Die Müll-Sammelaktion wird unter dem Schirm des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) jedes Jahr durchgeführt. Auch die 18. Auflage, die am Freitag und Samstag stattfand, wird vom EVS gerne abgemildert als „Frühjahrsputz für die Umwelt“ benannt - streng genommen beseitigen die freiwilligen Teilnehmer aber den Müll anderer, die ihn acht- und skrupellos ablegen, wo sie möchten. Die „Aufräumer“ verzichten dafür auf Freizeit, setzen Körperkraft ein und gehen sogar manchmal ein Risiko ein, wie Johanna Omlor berichtet. „Es ist vor ein paar Jahren einmal passiert, dass ein Kind in eine Spritzennadel gegriffen hat, was natürlich überhaupt nicht gut ist.“ Sie beteiligt sich seit etwa 15 Jahren immer wieder aufs Neue am aktiven Einsatz zum Schutz der Umwelt.

Für viele Kinder und Jugendliche, die sie dabei hat, ist „Picobello“ sowas wie „Pflichttermin“ im persönlichen Jahreskalender. „Es hat etwas von Ostereiersuche, man findet immer was anderes und vieles ist eine Überraschung“, findet die 17-jährige Veronica Eise, die im Alter von vier zum ersten Mal dabei war. Was sie genau mit ihrer fasst schon spaßigen Anmerkung meinte, kann die umweltbewusste Jugendliche an einigen Beispielen festmachen: „Wir haben vor ein paar Jahren eine Waldstelle gehabt, da lagen immer wieder Hunderte von Schnaps-Flachmännern. Zwei-, dreimal haben wir sie immer wieder aufs Neue weggemacht, bis das nicht mehr vorgekommen ist.“ Sie gehe davon aus, der Umweltverschmutzer hat seinen Fehler erkannt und macht es jetzt nicht mehr. Sie sieht ihre Vorbildrolle als wichtig an. „Die Hoffnung hab ich schon, dass mich jemand sieht, wie ich den Müll aufsammele und es ihm dann peinlich ist und es dadurch nicht mehr vorkommt.“

Hier der Sportverein, woanders Ministranten

Ganz generell sieht sich die Bruchhofer-Gruppe, die aus Ministranten und Firmlingen besteht, bestätigt in ihrem selbstlosen Einsatz. „Die extremen Funde, wie ein Schweinekopf im Müllsack, gefüllte Benzinkanister oder Autositze, das gibt es hier nicht mehr“, so Johanna Omlor. „Mittlerweile sind es viele kleine Dinge wie Hundekotbeutel, womöglich ist auch einiges an angeflogenem Müll dabei, das ohne Vorsatz auf dem Boden gelandet ist.“ In Reiskirchen haben sich Mitglieder des Sportvereins sowie des Bürgervereins zusammengetan, um „Picobello“ zu einem Erfolg zu machen. Ein ganzer Anhänger voll mit Unrat wurde hier zusammengetragen. „Wir leben alle hier im Ort, das geht uns alle an, man muss kümmern“, erklärt Ellen Sander, warum sie aktiv mithalf. Die Hoffnung, dass es irgendwann mal besser wird, hat sie noch nicht vollends aufgegeben. „Wenn jeder etwas mehr aufpassen würde, gäbe es das Problem nicht und die Umwelt käme schneller wieder in Ordnung.“

Ein weitere Reiskircher, der sich am Samstag mit Handschuhen auf den Weg gemacht hat, um seinen Wohnort sauberer zu machen, war Michael Busse. „Ich hätte auch noch ein paar Projekte an meinem Haus zu erledigen“, teilt der Familienvater und ehemalige Triathlet mit, was ohne „Picobello“ auf seinem Samstagsplan gestanden hätte. „Viele Menschen handeln hier skrupellos, auch wenn ich verstehen kann, dass man sich ärgert, dass alles auf der Mülldeponie Geld kostet oder nur noch eine bestimmte Menge auf einmal abgegeben werden darf, aber wir haben schon ganze Öltanks gefunden das geht gar nicht, es ist unser aller Ort der hier vorsätzlich verschmutzt wird.“ Corona-Masken, gefüllte Hundekot-Beutel und Altreifen fand er am meisten.