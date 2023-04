Bürgersteige, eine Photovoltaikanlage, und streunende Tiere auf dem Friedhof: Der Einöder Ortsrat nimmt sich am Donnerstag einiger wichtiger Themen an.

Rund 4000 Haushalte sollen laut Ortsvorsteher Karl Schuberth (SPD) von der geplanten Photovoltaikanlage mit Strom versorgt werden. Die Stadtwerke plant die Anlage im Bereich des Schlangenhöhler Bergs. „Das gibt schon eine größere Sache“, meint der Ortsvorsteher. Im Ortsrat wird das Thema am Donnerstag vorgestellt, bis es schließlich im Bauausschuss auf den Tisch kommt und Mitte Mai dann im Stadtrat final entschieden wird.

Entschieden haben sich auch Tiere, auf dem Friedhof in Homburg-Einöd auf Futtersuche zu gehen. „Die kommen auf den Friedhof und fressen alles ab – frische Rosenbouquets braucht man da nicht hinzulegen, sonst sind die Blüten am nächsten Tag weg“, sagt Karl Schuberth. Er vermutet, dass es Rehe oder Hasen sein könnten, die sich am Grabschmuck bedienen. Welche Tiere aber genau auf den Friedhof streunen, wisse man nicht.

Dieses Jahr ist es besonders schlimm

„Das ist im Moment schlimm“, fasst Schuberth es zusammen. Die Tiere auf dem Friedhof seien schon seit Jahren Thema, „aber dieses Jahr ist es besonders akut. Es ist wohl so, dass sich das bessert, sobald es draußen ordentlich grün ist. Aber grade im Winter oder im Frühjahr, wenn es draußen noch nicht so viel gibt, dann kommen die Tiere auf den Friedhof.“

Weit haben es die Tiere nicht – denn der Friedhof grenzt an Waldfläche. Außerdem gebe es Zugang aufs Feld. „Die kommen auch unten aus der Wiese und gehen nachts über die Straße.“

Im Globus-Dorfpark ist noch nichts passiert

Um Lösungen für dieses „viel diskutierte Thema“ zu finden, wird auf der Ortsratssitzung auch jemand von der Stadtverwaltung – genauer gesagt vom Fachbereich Grünfläche – da sein. Momentan gebe es noch keine Ideen, was man dagegen tun kann. „Was man dagegen machen kann, wird sich dann auf der Sitzung rausstellen.“ Der Antrag wurde von der CDU-Fraktion vom Einöder Ortsrat vorgebracht. Ein Einzelfall in Einöd sei das aber nicht – auch auf anderen Friedhöfen gebe es laut Schuberth Probleme mit Tieren, denen es dort zu gut schmeckt.

Außerdem ist der Globus-Dorfpark Thema: Dort gab es vor rund anderthalb Jahren einen Wasserrohrbruch. So richtig passiert ist bisher allerdings noch nichts. Denn: „Da gab es die Frage: Wer haftet?“, erklärt der Ortsvorsteher. Eigentlich die Stadtwerke, findet Schuberth. „Aber da gibt es Probleme mit der Versicherung, mit dem Gutachten und mit Kostenvoranschlägen.“ Damit es endlich an die Reparatur gehen kann, muss der Stand der Dinge geklärt werden. „Es zeichnet sich was ab“, meint der Ortsvorsteher. Was genau, möchte er vor der Sitzung noch nicht sagen. Ein Teil des Tagesordnungspunkts müsse er auch in den nichtöffentlichen Teil verorten, da dort interne Namen und Adressen genannt würden.

Zukunft der Kita Heidenhübel nach wie vor im Dunkeln

Auch wie es mit dem geplanten Neubau einer Kita im Wohnbaugebiet Heidenhübel weitergeht, ist nach wie vor im Dunkeln. Schon im Februar 2022 stimmte der Homburger Stadtrat dem Bebauungsplan für das Gelände am ehemaligen Standort des Einkaufszentrums „Blitz“ zu. Auch eine Bauvoranfrage für die Kita besteht. „Aber die ist seit fast einem halben Jahr nicht beantwortet“, sagt Karl Schuberth. Trotz einiger Nachfragen des Ortsvorstehers an die Homburger Verwaltung habe sich bisher noch immer nichts getan. Bauträger soll das Christliche Jugenddorf (CJD) sein.

Wenn man von Ernstweiler in Richtung Einöd fährt, achtet man vielleicht nicht so auf die Bürgersteige. Aber den Fußgängern dürfte es aufgefallen sein – die Trottoirs sind nicht unbedingt im besten Zustand. „Aus dem Ortsrat ist in letzter Zeit häufiger angemerkt worden, dass da zahlreiche Schadstellen wären, die saniert werden sollten“, erklärt Schuberth. Auch das wird auf der Sitzung besprochen.