Operieren in einer künstlichen Realität? Behandlungsmethoden bei Menschen, die vergessen? Antworten auf diese Fragen gibt es rund um den Homburger Unicampus – an einem Tag und einer Nacht am Freitag und Samstag. Inklusive Party.

An diesem Freitagabend und ein paar Stunden später am Samstagvormittag gewähren die Mediziner der Uniklinik Homburg einen Blick hinter Blutkonserven und ins menschliche Gehirn. Los geht es am Freitag, 21. Juni, ab 17 Uhr mit der „Langen Nacht der Wissenschaften“. Hauptsächlich finden die über 60 Vorträge, Workshops und Mitmachangebote im Zentralen Hörsaalgebäude (dem Gebäude 35) auf dem Unicampus statt. Man kann Modelle menschlicher Organe betrachten, die jedes Jahr variieren. Dieses Jahr auf dem Medizintablett: das Modell eines Darms (im Gebäude 41) und das einer Mundhöhle (im Hörsaalgebäude 35). Nicht nur anschauen, auch Fragen kann man sich dazu beantworten lassen; denn Ärzte sind auch da.

Im Hörsaalgebäude gibt es Vorträge zu neuen Behandlungsmöglichkeiten bei Depressionen, neue Ansätze, um sich vor Alzheimer zu schützen und die Krankheit zu behandeln. Außerdem werden die Mediziner über Long Covid und Post Covid sprechen, über smarte Implantate und die Neurochirurgie.

Kinder können Bananen verarzten

„Wir wollen Krankenversorgung, Forschung und Lehre für alle Interessierten sichtbar und erlebbar machen“, sagt Michael Menger, Dekan der Medizinischen Fakultät. Das gilt auch für die Kinder. Dass die sich bei den vielen Vorträgen und dem „Erwachsenengerede“ nicht langweilen, können sie auch selbst etwas machen. Sie können Bananen verarzten oder mit OP-Instrumenten Gummibärchen retten.

Und wie werden die ganzen Arztkittel wieder sauber? Wer das erfahren möchte, kann an einer Führung teilnehmen, die auch zur Wäscherei des Universitätsklinikums des Saarlandes (UKS) führt, wie die Uniklinik ausführlich genannt wird.

Essen, Getränke, Uni-Bigband und Aftershow-Party

Zu Themen wie Künstliche Intelligenz (KI), Anatomie, Blutgefäße, Kinderrechte und Virtual Reality in der Medizin gibt es ebenfalls Demonstrationen und Vorträge. Damit das Ganze nicht zu trocken wird, gibt’s im Außenbereich des Hörsaalgebäudes Getränke und Snacks. Zudem werden dort die Uni-Bigband sowie die Band MarTINA Extra 3 spielen.

Wer danach noch feiern möchte, kann auf der Aftershow-Party der Fachschaft Medizin auf dem alten Hubschrauberlandeplatz das Blut in Wallung bringen – wenn man nach dem Abend schon weiß, wie genau es durch unseren Körper gepumpt wird.

Übung: Was tun, wenn jemand umkippt?

Wer nach dem Freitag immer noch nicht genug vom Blick hinter die Medizin bekommen hat, kann am Samstag, 22. Juni, ab 9 Uhr, einfach noch mal auf den Homburger Unicampus. Beim „Tag der Allgemeinmedizin“ im Hörsaalgebäude 35 gibt es wieder Vorträge und Workshops. „Armut und Gesundheit, das Leben auf der Straße“ heißt ein solcher Workshop, in dem man erfahren kann, wie man Menschen in Armut helfen kann. Sie werden, sagt Johannes Jäger, Leiter des Zentrums für Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät der Saar-Uni, häufiger krank, schämen sich aber oft wegen ihrer Situation und scheuen sich deshalb vor einem Arztbesuch. Man kann auch an einer Notfallschulung teilnehmen, bei der man üben kann, was man tun kann, wenn jemand wegen Kreislaufproblemen umkippt.

Infos

Die „Lange Nacht der Wissenschaften“ findet am Freitag, 21. Juni, ab 17 Uhr rund um den Homburger Unicampus und im Hörsaalgebäude 35 statt. Auf der Website uks.eu/langenacht kann man sich das ganze Programm anschauen und sich das Programm auch als App aufs Handy laden. Mithilfe dieser App kann man sich seinen eigenen Zeitplan erstellen und schon mal markieren, zu welchem Vortrag oder zu welcher Aktion man auf jeden Fall hinmöchte.

Der „Tag der Allgemeinmedizin“ findet am Samstag, 22. Juni, zwischen 9 und 14.30 Uhr im Hörsaalgebäude 35, auf dem Campus der Homburger Uniklinik statt. Infos zum Programm findet man im Internet unter allgemeinmedizin-saarland.de.