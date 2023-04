Das Netzwerk „Klima-Bündnis“ möchte mit dem Wettbewerb „Stadtradeln“ Bürger davon überzeugen, kurze Wege mit dem Fahrrad, statt mit dem Auto zurückzulegen. Vom 11. Juni bis 1. Juli können Menschen in Homburg an der Aktion teilnehmen und Kilometer fürs Klima sammeln.

Dass Radsport sich nicht nur positiv auf die Gesundheit, sondern vielmehr auch auf das Klima auswirkt, ist bekannt. Gerade wenn man im Gegenzug das Auto stehenlässt, sind die CO2-Emissionen, die eingespart werden, beträchtlich. Seit 2016 ist Homburg Teil der Kampagne „Stadtradeln“ des Netzwerks „Klima-Bündnis“, die sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst viele Menschen von der Fahrradnutzung und deren positive Auswirkung aufs Klima zu überzeugen.

Laut Auskunft des Veranstalters, der die Aktion seit 2008 in zahlreichen Kommunen in Deutschland veranstaltet, sind etwa ein Fünftel der klimaschädlichen CO2-Emissionen in Deutschland auf den Verkehrssektor zurückzuführen. Davon wiederum ein Viertel auf den Innerortsverkehr. „Würden circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden“, sagt der Veranstalter.

Radfahrer sollen gefährliche Stellen der Stadt melden

Bei der Initiative will die Stadt vom 11. Juni bis 1. Juli ein positives Zeichen fürs Radfahren setzten. Jeder, die in Homburg lebt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Hochschule besucht, kann bei der Kampagne mitmachen indem er möglichst viele Kilometer auf dem Rad zurücklegt und das Auto so oft es geht stehen lässt.

Teilnehmer, die an 21 Tagen der Aktion komplett vom Auto aufs Rad umsteigen, erhalten den Titel „STADTRADELN-Stars“. In einem eigenen Blog berichten sie als Vorbilder zudem über ihre Erfahrungen und Tipps aus dem Alltag.

Um die Radfreundlichkeit im Stadtgebiet weiter zu verbessern, gibt es dann noch das Meldeportal „RADar!“. Dort können der Stadt gefährliche Radwege gemeldet werden. Die Anmeldung fürs Stadtradeln klappt unter der Internetadresse stadtradeln.de/homburg.