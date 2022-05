Der saarländische Astronaut Matthias Maurer will nach seiner Rückkehr aus dem Weltall seinen saarländischen Heimatort Oberthal besuchen. Für August sei zudem eine offizielle „Welcome-back-Party“ geplant.

„Ich werde mich verwöhnen lassen und freue mich auf die Schwarzwälder Kirschtorte meiner Mama, mein Lieblingskuchen“ sagt Maurer in einem Gespräch mit der deutschen Presseagentur. Der 52-jährige Astronaut will in seiner Heimatgemeinde zwischen Tholey, Nohfelden und St. Wendel entspannen, auch im Wald spazieren gehen.

Maurer hat seit 6. Mai wieder Erdboden unter seinen Füßen. Fast ein halbes Jahr verbrachte der saarländische Astronaut auf der internationalen Raumstation. Der Name seiner Mission: „Cosmic Kiss“. Das Ziel der Mission war es, Antworten auf Fragen zu geben, die die Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen: „Was gibt es da draußen im All? Wie ist die Erde entstanden? Wie kam das Leben auf die Erde? Und gibt es vielleicht sogar noch irgendwo da draußen auch intelligentes Leben?“ Für den Saarländer war die Raummission zudem ein Paradebeispiel für internationale Zusammenarbeit. Maurer wurde 1970 in St. Wendel geboren, dort absolvierte er auch sein Abitur. Er studierte daraufhin in Saarbrücken, Großbritannien, Frankreich und Spanien.