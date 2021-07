„Momentan lautet das Ziel, möglichst vielen Menschen rasch einen kompletten Impfschutz zu bieten“, sagt der niedergelassene Homburger Arzt Michael Arndt. „Vor einigen Wochen war es noch darum gegangen, möglichst viele Erstimpfungen zu machen.“ In seiner Praxis in der Unteren Allee 3 verimpft er täglich kostenlos und ohne Terminzwang die Vakzine der beiden Hersteller Biontech und Johnson & Johnson.

„Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat Biontech auch für Jugendliche ab zwölf Jahre freigegeben“, sagt der promovierte Mediziner Michael Arndt, der in Homburg auch als Herausgeber des Szene-Magazins ZAP bekannt ist. In seiner Praxis gegenüber dem Amtsgericht bietet er ab sofort montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an. „Die Stiko hat ihre Empfehlungen für den Abstand zwischen der Erst- und der Zweitimpfung drastisch verkürzt – etwa für den Biontech-Impfstoff auf drei bis sechs Wochen. Wer schon eine Astrazeneca-Erstimpfung hat, kann sich seine zweite Spritze – diesmal mit Biontech – jetzt nach vier Wochen geben lassen.“ Dies sei auch wichtig für die Urlaubsplanung, wenn man ins Ausland reisen wolle. Jugendliche hätten jetzt auf Basis der neuen Stiko-Empfehlung Gelegenheit, sich in den Ferien bis zum Beginn des neuen Schuljahres komplett immunisieren zu lassen.

Vorbeikommen und die Impfung abholen

Zum Auftakt öffnete Arndt seine Praxis am 17. Juli ausnahmsweise auch an einem Samstag, um Passanten von der Straße weg die Möglichkeit zur Corona-Impfung zu geben. „Bei entsprechendem Andrang könnte ich mir demnächst eine Wiederholung der Samstagsöffnung vorstellen“, erklärt der Mediziner, der inzwischen ausreichend mit Impfstoff-Nachschub von Biontech und Johnson & Johnson versorgt werde.

Impfaktion