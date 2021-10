Der Saarpfalz-Kreis als Schulträger investiert zwei Millionen Euro in einen Neubau an der Gemeinschaftsschule Gersheim. Dem neuen Bauwerk mussten einige alte Schulcontainer weichen.

Jetzt hat der Bau des einstöckigen Blocks begonnen, der vier Klassen- und zwei Funktionsräume sowie Sanitär- und Technikbereiche aufnehmen soll.

Nach Auskunft von Sandra Brettar, Sprecherin der Kreisverwaltung in Homburg, werden nach Abschluss der Baumaßnahme die Räumlichkeiten des ehemaligen Schwimmbades so umgebaut, dass die dort vorhandenen Flächen in Verbindung mit der Caféteria für die Nachmittagsbetreuung genutzt werden können.

Investitionsstau bereitet Sorgen

Laut Saarpfalz-Landrat Theophil Gallo (SPD) hat der Landkreis in den vergangenen fünf Jahren für Baumaßnahmen an seinen Schulen rund 50 Millionen Euro aufgebracht. Dennoch schiebe man einen so großen Investitionsstau vor sich her, dass das verfügbare Geld „in Zukunft nicht ausreichen“ werde. „Wir benötigen dringend Lösungen, die den Kreisen und Kommunen mehr finanzielle Spielräume zusichern“, so Gallo.