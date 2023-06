Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Händeringend suchen Krankenhäuser nach qualifiziertem, erfahrenem Pflegepersonal. Weil das Angebot an inländischen Fachkräften rar ist, haben sich die Homburger Unikliniken jetzt in Mexiko umgeschaut. Mit Erfolg.

Jessica Vazquez hat eine fünfjährige akademische Ausbildung in der Tasche und verfügt über jahrelange Berufserfahrung in Kliniken in ihrem Heimatland. Vorigen Samstag, 3. Oktober,