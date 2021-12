Der 42-Jährige Andreas Oster übernimmt die Leitung des Marketings der Homburger Karlsberg Brauerei. Zuvor war Oster als Geschäftsleiter das Export-Geschäft der Karlsberg Gruppe.

Andreas Oster arbeitet seit 2004 im Karlsberg Verbund in verschiedenen Positionen in Marketing und Vertrieb in Deutschland und Frankreich. Darüber hinaus engagiert er sich als Vorsitzender des Verbandes der Ausfuhrbrauereien und im Präsidium des Deutschen Brauer-Bundes, teilt die Karlsberg-Brauerei mit. Als Geschäftsleiter Export habe Oster mit seinem Team die Marken des Karlsberg-Verbundes im Ausland vorangetrieben und neue Märkte für den Karlsberg-Verbund erschlossen.

„Ich freue mich sehr darauf, jetzt gemeinsam mit einem starken Team unsere Markenstrategie im In- und Ausland weiter voranzutreiben. Wir werden nahe bei unseren Konsumenten sein und stärken unsere Kommunikation über Social Media, Design und Platzierungen am POS (POS, Point of Sale: Einzelhandel)“, sagt Oster in einer Pressemitteilung. Die Marken Karlsberg und Mixery sollen für die Getränkeregale in der Region, in Deutschland und weltweit fit gemacht werden.

„Andreas Oster hat mit seiner Erfahrung im internationalen Geschäft und seiner Leidenschaft für den Biermarkt die besten Voraussetzungen für diese Aufgabe“, lobt Markus Meyer, Geschäftsführer (CEO) der Karlsberg-Gruppe.