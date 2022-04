Die Bauarbeiten an der L114 zwischen Neunkirchen und Furpach dauern länger als ursprünglich geplant. Der Bauabschnitt zwischen der Einfahrt zur ehemaligen Kartbahn und dem Kombibad Lakai wird erst am Donnerstag, 14. April, fertiggestellt. Grund für die Verzögerung: das schlechte Wetter. Über Ostern werden alle Vollsperrungen in dem Bereich aufgehoben. Ab Dienstag 19. April, wird die Asphaltdeckschicht der L114 und L113 aufgetragen. Um die Baustellen zu beschleunigen, sollen bis 30. April zwei Baufelder kombiniert werden. Die Fernstraße wird dann ab der Shell-Tankstelle gesperrt, gleiches gilt für den Abschnitt der Zweibrücker Straße zwischen Carl-Ferdinand-Straße und Kreisel zur Autobahnauffahrt. Die Autobahnabfahrten sind dicht, die Auffahrt bleiben jedoch für den Verkehr offen. Der Verkehr auf der L114 aus Furpach nach Neunkirchen wird über Ludwigsthal und Wellesweiler umgeleitet. Die Umleitung der Fernstraße verläuft über die Scheib, Steinwaldstraße und den Scheibkreisel.