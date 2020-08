Ausgelaufene Ameisensäure hat in Homburg für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Bei Lagerarbeiten auf dem Gelände einer Logistikfirma Am Zunderbaum sei gestern Morgen ein 1000 Liter großer Behälter beschädigt worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Daraufhin seien bis zu 100 Liter der ätzenden Flüssigkeit in die Lagerhalle gelangt. Die Feuerwehr war laut eigener Aussage mit bis zu 100 Einsatzkräften und rund 30 Fahrzeugen vor Ort. Die ausgelaufene Ameisensäure sei mit Bindemittel aufgenommen worden. Zudem sei die restliche Säure aus dem beschädigten Behälter abgepumpt und in einen neuen Behälter gefüllt worden. Es sei keine Säure in die Umwelt gelangt, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte seien rund drei Stunden gefordert gewesen, hieß es weiter.

Nach dem Vorfall sei das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz eingeschaltet worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Ameisensäure kann durch direkten Kontakt oder Dämpfe zu Verätzungen der Atemwege oder der Haut führen.