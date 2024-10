Dieses Wochenende kann man in die Zeit zurückreisen, Tüftler treffen und sich die Zukunft von einer Wahrsagerin vorhersagen lassen. Beim Steampunk-Festival Saar 2.0 im Erlebnisort Reden ist all das möglich. Der Eintritt ist frei.

Die Agentur für Mittelaltermärkte Lorraine Médiévale lädt in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Erlebnisort Reden am Samstag und Sonntag zu einer „Zeitreise in die Welt der Fantasie“ ein. In der sogenannten Großen Werkstatt im Bergwerk Reden kann man am Samstagabend eine Feuershow, Fakirshows oder Musikgruppen bewundern. Auch Wahrsagerin Tania blickt in die Zukunft der Besucher.

Auf jeden Fall steht alles unter dem Motto Steampunk. Das Kunstgenre, das sich ab den 80er-Jahren entwickelt hat, verbindet futuristische und technische Funktionen mit Materialien aus dem viktorianischen Zeitalter, das die Zeitspanne von 1837 bis etwa 1900 umfasst. Für die kleinen Besucher stehen unter anderem Mäuseroulette, Eierknacken oder eine Drachenjagd auf dem Programm.

Darsteller aus vergangenen Zeiten

Immer wieder streunen Darsteller aus der vergangenen Zeit durch die Große Werkstatt. Dabei sind etwa Mitglieder der „Zwergschlammelfenschutzinitiative“, ein Graveur, oder Belgier, die Fundstücke von ihren Zeitreisen präsentieren.

Zahlreiche Stände, bei denen man handgefertigte Lederwaren, Schreibutensilien oder auch an die 20 Sorten Met kaufen kann, sind auch am Start. Apropos Met: Eine große Auswahl an Speisen, von Flammkuchen über Zwiebelfleisch bis zu Bullrippen, gibt es auch.

Infos

Das Steampunk-Fest Saar 2.0 findet in der Großen Werkstatt im ehemaligen Bergwerk (Bildstockstraße 11) im Schiffweiler Ortsteil Landsweiler-Reden statt. Öffnungszeiten: Samstag, 19. Oktober, 14-21 Uhr, Sonntag, 20. Oktober, 11-18 Uhr. Der Eintritt ist frei.