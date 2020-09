Die Badesaison am Bostalsee mit den Strandbädern in Gonnesweiler und Bosen endet am morgigen Sonntag. Dies teilte das Freizeitzentrum jetzt mit.

Wegen Corona war die Badesaison in diesem Jahr erst Mitte Juni eröffnet worden. Ausnahmsweise wurden in den vergangenen gut drei Monaten nur Tages- und Zehnerkarten verkauft. Für das Bosener Strandbad waren jeweils 1500 Besucher, in Gonnesweiler 1000 Besucher zugelassen worden.