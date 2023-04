Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Am vorderen Knopf“ in Mimbach soll ein Neubaugebiet in Hanglage ausgewiesen werden. Das Areal ist gut vier Hektar groß, was Platz für etwa 50 Grundstücke bietet. Der Blieskasteler Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 25. Februar, den Planentwurf abgesegnet.

Der Mimbacher Ortsvorsteher Gerd Weinland wies auf die Bedenken des Ortsrates hin: So grenze das neue Baugebiet an ein bereits existierendes. Bei der Erschließung sei deshalb zu prüfen,