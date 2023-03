Das lange Warten für Liebhaber der Modelleisenbahn hat ein Ende. Die Mitglieder des Zweibrücker Modelleisenbahnclubs (MECZ) veranstalten am Sonntag ab 10 Uhr ihre regional wie überregional bekannte Handelsbörse. Dieses Mal aber an einem anderen Ort.

Bislang fand die Modellbahn-Börse immer in der Zweibrücker Festhalle. Dieses Jahr findet die kleine Messe aber in der Bierbacher Pirminiushalle statt. „Das hat den einfachen Grund, dass die Miete in der Festhalle für uns zu hoch ist und wir die Hallenfläche wohl auch nicht vollends besetzt bekommen hätten“, teilt MECZ-Vorsitzender Andreas Fiene der RHEINPFALZ gegenüber mit.

Die Pirminiushalle ist aber etwas kleiner als die Festhalle, deshalb muss auf die publikumswirksame Schauanlage der „Eisenbahnfreunde Pfalz-Saar“, die traditionell ihre Runden im Foyer der Festhalle zog, in der saarländischen Halle verzichtet werden. Apropos: Publikum, da rechnet Andreas Fiene wieder mit einem weiten Streuungsgebiet aus dem Saarpfalz-Kreis, aber auch über die Landesgrenzen hinaus. „Der Markt wird auch gerne von Interessierten aus dem Kreis Kusel-Kaiserslautern und dem Kreis Südwestpfalz besucht und der ein oder andere aus der Gegend um Forbach und Bitsch wird darunter sein.“ Das Händlergebiete umfasse in etwa die gleichen Bereiche, „es sind sogar welche aus Baden Württemberg dabei.“ „

Schienen, Fahrzeuge, Waggons und mehr

Die Besucher erwartet ein breit aufgestellter Marktplatz der neben gängigen Rollwagen, Zubehörartikeln, Unmengen an Schienen, Ersatzteilen, auch Bauteile aus der Landschafts- und Gebäudewelt, Fahrzeuge und Figuren am Sonntag abdeckt. „Es wird einiges Spezielles, auch gerade ältere Modelle dabei sein, die im Fachhandel schwer zu bekommen sind, wenn überhaupt dann vielleicht mal noch im Onlinehandel oder eben komplett vergriffen sind“, prophezeit Fiene aus der Erfahrung der Vergangenheit. Der Besuch, so der Modellbahn-Experte, dürfte sich für jeden Kenner der Szene lohnen.

Spurbreite H-Null, N und Z

Wer was Älteres sucht oder auch mal was gebrauchtes Preisgünstiges, für den ist die Börse des MECZ ebenfalls die richtige Anlaufstelle. Das meist vorherrschenden Spurweiten werden H-Null (H0, Maßstab: 1:87) und N (1:160) sein. Die filigrane Spur Z (1:220) wird wohl eher mit nur ein paar wenigen Stücken vertreten sein.

Eisenbahnmodelle und Systeme, die dem digitalen Zeitalter zugeordnet sind, werden ebenfalls erhältlich sein.

Der Spezialmarkt sei laut dem Eisenbahn-affinen MECZ-Vorsitzenden auch ein möglichst guter „Appetitanreger“ um mit dem Hobby anzufangen. Dazu empfiehlt Fiene sich erstmal mit kleineren „Starter-Sets“ einzudecken. Oder um nach jahrelanger Ruhepause nochmal neu ins Hobby zu starten, beispielsweise wenn der Opa es an die Enkel weitergeben möchte, oder der Papa den Kindern zeigen möchte, was bei ihm früher so modern war. „Ich hab auch mal klein angefangen mit dem Hobby, mit zwei Loks und zehn Waggons.“ Nunmehr, 38 Jahre später, ist Fiene Chef von 40 Lokomotiven und 250 Waggons.