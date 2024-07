Ein Clown, der mit Flammen spielt. Ein Mann, der Kunststücke mit dem Fußball macht. Ein Flohmarkt für Kindersachen. Und ganz viele Mitmachaktionen. All das steht am kommenden Sonntag, 7. Juli, beim Familien- und Kinderfest in Homburg auf dem Programm.

Daheim rumsitzen? Langweilig! Rausgehen? Schon besser! In diesen Sätzen werden sich mit Sicherheit viele Eltern wiedererkennen. Am Sonntag können sie mit ihren Kindern den ganzen Tag etwas erleben. Rund um den Homburger Stadtpark wird zwischen 11 und 18 Uhr nämlich einiges geboten. Zwei Bühnen sind am Start. Auch auf einem Bus prangt Werbung fürs Kinderfest.

Und weil Anke Michalsky und Barbara Emser vom städtischen Kinder- und Jugendbüro wissen, dass die Kinder heute ein bisschen anspruchsvoller sind als noch in früheren Generationen, haben sie manchen Programmpunkten ein Upgrade verpasst. So wird ein Clown namens Georg Linde alias „Härr Georg“ ein Spektakel bieten. Jonglage, Comedy und Akrobatik auf dem Einrad treffen aufeinander. Zudem wird er eine Feuershow bieten.

Hip-Hop-Tanzshow, Cheerleading und Turnen

Das Herzstück des Kindertags sollen aber die Kinder selbst sein. Die können fleißig bei verschiedenen Aktionen mitmachen, die sich um die Themen Kreativität, Sport und Natur und Umwelt drehen. Beteiligt sind beim Fest laut der Homburger Pressestelle etwa 70 Vereine und Organisationen.

Auch, wer gerade keine Lust hat, sich zu bewegen, kann anderen dabei zugucken: Denn es gibt neben Schau- und Folkloretänzen eine Hip-Hop-Tanzshow, Cheerleading und Turnvorführungen. Und weil die Fußball-Europameisterschaft dieses Jahr bei wohl keinem Fest ignoriert werden kann, wird es – der Abwechslung halber mal nicht in Form eines Public Viewings – Kunststücke mit dem Fußball zu sehen geben. Ein Fußball-Freestyler wird sie den Kindern zeigen.

Ein interaktives Konzert wird Maxim Wartenberg und sein Trommelfloh auf die Ohrmuscheln geben. Der Kinderliedermacher, dessen Markenzeichen die Kuhfellhose ist, wird die Kinder mit seiner rockig-swingenden und tanzbaren Popmusik unterhalten. Auf derselben Bühne bieten verschiedene Vereine unter anderem Rap- und Ukulelenmusik. Auf dieser Bühne wird der Buchautor und Radio- und Fernsehmoderator Michael Friemel den ganzen Tag über das Programm moderieren. Friemel lebt mit seiner Familie in Saarbrücken-Dudweiler.

Auch am Wasserwerk ist was los

Die 24. Auflage des Kinderfests hält nicht nur Erlebnisse bereit, sondern auch Konsum. Alles, was die Eltern im Kinderzimmer finden und nicht mehr gebraucht wird, kann man kaufen. Dabei sind Kuscheltiere, Bücher, CDs und DVDs, Kinderklamotten und Spielzeug. Da kann man nur hoffen, dass die Kinder, bevor ihre Eltern ihre Sachen weggaben, ihr Okay gegeben haben.

Neben den beiden Bühnen gibt es auch am Areal am Wasserwerk in der Brunnenstraße etwas zu sehen. Die Stadtwerke Homburg haben den Platz laut Pressestelle zur Verfügung gestellt und werden dort ebenfalls Mitmachangebote bieten. Dort gibt es auch Essen und Trinken.