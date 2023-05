Seit Jahren ist das Webenheimer Feuerwehrfest eines der beliebtesten in der Region. Auch in diesem Jahr sorgen die ehrenamtlichen Feuerwehrleute an Muttertag wieder für glückliche Kinderaugen und gute Stimmung auf dem Roten Platz.

„Es ist uns jedes Jahr auf neue eine große Freude, das Fest zu veranstalten. Es ist das erste größere Fest nach der Winterzeit.“, bringt Holger Nicolaus, Löschbezirksführer der Freiwilligen Feuerwehr Webenheim, die Vorfreude auf das am kommenden Sonntag stattfindet Fest zum Ausdruck. Mehr als 800 Besucher kämen seit Jahren zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr, der stets am Muttertag auf dem Roten Platz ausgerichtet wird.

Das traditionsreiche Feuerwehrfest bietet dabei neben kulinarischen Angeboten, wie beispielsweise Flammkuchen und Getränken vor allem für den potenziellen Feuerwehrnachwuchs ein vielfältiges Programm, weshalb es laut Nicolaus besonders bei den Kindern zum Höhepunkt des Jahres gehöre. So wird es neben zwei Hüpfburgen einer Fahrzeugausstellung auch wieder die beliebten Rundfahrten mit dem sogenannten „Old- Dog“ geben. Hierbei handelt es sich um einen Traktoroldtimer, der ab der Mittagszeit mit zwei mit Sitzen bestückten Anhängern bis in den frühen Abend hinein durch den Ort fährt. Eine Tradition, die seit vielen Jahren besteht, wie der Webenheimer Löschbezirksführer betont: „Viele Besucher, die mittlerweile selbst Eltern sind, erinnern sich nur zu gerne daran, wie sie als Kind den Tag der offenen Tür der Feuerwehr besucht hatten und mit dem Old- Dog mitgefahren waren“. Dementsprechend sei der Tag der offenen Tür auch immer eine gute Gelegenheit, um beim Nachwuchs das Interesse für die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehr zu wecken.

Nicolaus: Helfer machen das Fest erst möglich

„Es ist jedes Jahr ein Kraftakt, das Fest auf die Beine zu stellen. Wie alles bei der Feuerwehr funktioniert dies nur im Team.“, sagt Nicolaus. Folglich sei es wichtig, die Organisation auf viele Schultern zu verteilen, sodass jeder etwas beitrage, gleichzeitig aber nicht überlastet werde. Zu den rund 50 beteiligten Helfern gehören neben den Feuerwehrangehörigen und deren Familien auch die Jugend- und Alterswehr sowie weitere Freiwillige aus der Dorfgemeinschaft. Ganz besonders bemerkenswert findet der Löschbezirksführer zudem, dass die Betreiberin der Webenheimer Reiterklause, Manuela Gabriel, gemeinsam mit Tochter Lisa als Bedingung im Einsatz sein wird und das Restaurant über den Tag hinweg geschlossen hält. So stehe an der Tür zur Reiterklause an einem Aushang: „Am Muttertag haben wir geschlossen und unterstützen unsere Feuerwehr beim traditionellen Tag der offenen Tür. Egal ob groß oder klein, für jeden ist etwas dabei. Wir freuen uns, euch dort zu sehen“. „Eine, wie wir finden, wirklich tollt Geste von Manuela und Lisa!“, betont Holger Nicolaus.

Den Startschuss des Feuerwehrfestes bildet am Sonntag, den 14. Mai, der traditionelle Frühschoppen. Ab 12 Uhr können sich die Besucher dann unter anderem über Flammkuchen sowie Schwenkbraten und Erbsensuppe freuen. Nachmittags veranstaltet die Feuerwehr zudem ein Kuchenbuffet.