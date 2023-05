„Wie war es wohl, als die Zisterziensermönche in der Klosterkirche Wörschweiler ihre Stimme zum Gebet erhoben?“. Wer sich diese Frage schon einmal gestellt hat oder es gern erfahren möchte, sollte sich unbedingt den Termin Sonntag, 7. Mai, 20 Uhr, notieren. Dann findet nämlich ein christlichen Abendlob an der Klosterruine statt.

Die Idee zum Abendlob stammt von Pastoralreferent Steffen Glombitza, Mitglied in der ökumenisch ausgerichteten AG Biosphäre und Kirche. „Ich finde den Ort einfach wunderbar. Und als ich einmal da war, habe ich überlegt, wie schön es eigentlich wäre, in der ehemaligen Klosterkirche unter dem offenen Himmel wie einst die Mönche eine Vesper zu feiern.“ In seiner AG fand er offene Ohren für seinen Gedanken.

Hinzu kommt, wie Glombitza betont, dass Wörschweiler und die Klosterruine mitten in der Biosphärenregion und am Sternenweg liegen. Diese Besonderheit sollte nicht außen vor bleiben. Die AG-Mitglieder holten also die Natur- und Landschaftsführer der Biosphäre mit ins Boot. Und so ist für den 7. Mai ein rundes Programm entstanden. Start ist um 17 Uhr mit einer geführten etwa achtzigminütige Wanderung vom Parkplatz Taubental zur Klosterruine. Die Leitung hat Natur- und Landschaftsführer Joachim Hubertus. Maximal 20 Personen können teilnehmen. Achtsamkeitsübungen in der Klosterruine schließen sich um 18.30 Uhr an. Sie dauern rund 30 Minuten. Der Kreis ist auf 15 Personen begrenzt. Wer sich für die Historie des Klosters interessiert, darf sich der Führung um 18.45 Uhr anschließen. In etwa 30 Minuten erfahren die Interessierten, warum und wann sich Mönche auf dem Berg ansiedelten, wann das Kloster endgültig zerstört wurde, kurz, wie sich die Geschichte für die Gottesmänner und ihre Gebäude entwickelt hat.

Gebete, Psalme und gregorianische Gesänge

Um 20 Uhr, wenn es allmählich dunkel wird, beginnt in der Klosterkirche, in der an derselben Stelle wie einst ein Altar aufgestellt wird, das Abendlob. Es wird geleitet von Steffen Glombitza und dem protestantischen Pfarrer Götz Geburek. Gebete, Psalmen und gregorianische Gesänge, die die Schola Cantorum Blieskastel unter der Leitung von Matthias Leiner intonieren wird, prägen die Vesper. Lied- und Gebetszettel gibt es für die Besucher. Einen Kurzimpuls – am Anfang oder am Ende – wird Peter Michael Lupp, Leiter des europäischen Projekts „Sternenweg – chemin des étoiles“ geben. Im Anschluss sind alle zur Begegnung bei Getränken und Knabberzeug eingeladen.

Die besondere Atmosphäre der Örtlichkeit werde nicht zuletzt mit Kerzenlicht unterstrichen, sagt der Ideengeber. Allerdings sollten die Besucher Taschenlampen – auch für den Heimweg – im Gepäck haben. Denn gegen 21 Uhr, das Abendlob dauert etwa eine Stunde, wird es schon dunkel sein. Auch empfiehlt er, möglichst eine Sitzgelegenheit, Klappstühle oder Decken, mitzubringen. Die drei oder vier Bänke, die aufgestellt werden, werden voraussichtlich nicht ausreichen.

Wer nicht gut zu Fuß ist oder Gehhilfen braucht, hat laut Glombitza „leider keine Chance, am Abendlob teilzunehmen“. Denn die Klosterruine kann nicht mit dem Auto angefahren werden. „Wir können auch keinen Pendelbus einrichten“, bedauert er. Ein Plan B für den Fall, dass es regnet, existiert ebenfalls nicht. Dann fällt das Abendlob aus. Die entsprechend Information ist tagesaktuell auf der Homepage der Pfarrei Heilige Familie, Lautzkirchen, zu finden. „Wir vertrauen darauf, dass an dem Sonntag die Sonne scheinen wird“, gibt sich Steffen Glombitza optimistisch.

Sollte die Resonanz positiv sein, schließt die AG Biosphäre und Kirche eine Wiederholung nicht aus, eventuell an einem anderen passenden Ort. Jetzt schon, im Vorfeld, ist Glombitza auf großes Interesse gestoßen.

Anmeldung

Anmeldungen zur Wanderung, zu den Achtsamkeitsübungen oder zur Führung per Mail an: steffen.glombitza@bistum-speyer.de. Anmeldeschluss ist am 6. Mai. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung abgesagt.