In saarländischen Taxen, Bussen und Bahnen müssen Schutzmasken getragen werden. Das gilt für alle Fahrgäste – auch Kinder ab 6 Jahren – sowie in Bahnhofsgebäuden und an Haltestellen. Am Mittwoch wollen die Behörden bei einem landesweiten Aktionstag kontrollieren, ob die Masken vorschriftsmäßig getragen werden. Die Ortspolizei wird ihre Kontrollgänge gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen insbesondere an Haltestellen, Bahnhöfen, in Bussen und Zügen selbst sowie an Schulzentren durchführen. Unterstützung leistet dabei die Landes- und die Bundespolizei, kündigt das Wirtschaftsministerium in Saarbrücken an.