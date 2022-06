Die „Lange Nacht der Wissenschaften“ an den Homburger Unikliniken hat am Freitagabend, 24. Juni, jede Menge Programme und Informationen zu bieten

Als Teil der derzeitigen Homburger Hochschulwoche veranstalten die Medizinische Fakultät und das Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) am Freitagabend, 24. Juni, nach zwei Jahren Coronapause wieder ihre „Lange Nacht der Wissenschaften (LNW)“ für ein breites Publikum – allerdings in etwas veränderter Form.

Ab 17 Uhr wird auf dem Homburger Uni-Campus ein Programm rund um das Hörsaalgebäude 35 geboten. Dekan Michael Menger erklärt, dass der „Einblick in die Kliniken aus hygienischen Gründen in diesem Jahr noch nicht wieder wie gewohnt“ angeboten werden könne. Schließlich befindet man sich hier auf einem Krankenhausgelände, auf dem nach wie vor Patienten versorgt werden müssen. Deshalb werden viele Angebote diesmal in die Mitte des Campus verlegt. Immer noch aus Rücksicht auf die Pandemie findet die „LNW“ in diesem Jahr in einer „Kompaktversion“ statt, so Menger. Doch er sagt, dass die Pandemie auch dafür gesorgt habe, dass „wir in diesem Jahr sehr flexibel sind und waren“.

Einblick in den menschlichen Körper

Auf der „Langen Nacht der Wissenschaften“ gibt es am Freitagabend etwa 40 verschiedene Angebote. Neben Vorträgen über moderne Krebstherapie, zu Lebertransplantationen und zur Therapie von Hüftgelenksschmerzen wird auch über Ernährungsmedizin, die Gefahr von Rauchen, Gehirnforschung und vieles mehr informiert. Neu ist in diesem Jahr der virtuelle Anatomie-Tisch, der den Besuchern einen sehr exakten Einblick in den menschlichen Körper ermöglicht.

Für die kleinen Besucher gibt es viele Mitmachangebote rund um das neue Hörsaalgebäude. Wieder mit dabei sind beliebte Programmpunkte wie „Rettet die Banane“: Hier dürfen Kinder selbstständig Bananen heilen, indem sie deren „Wunden“ zunähen. Ein Renner ist jedes Mal der Programmpunkt „Knochen gebrochen – was nun?“, wenn sich Kinder Gipsverbände anlegen lassen. Zum Mitmachen laden auch OP-Simulationen ein, zum Beispiel an Gummibärchen.

In der Teddybärenklinik

Die Teddyklinik für Kuscheltiere ist ab 17 Uhr auf der LNW am Homburger Campus zu finden. Wer nicht bis in die Abendstunden warten möchte, kann dieses Angebot am Freitag bereits von 9 bis 16 Uhr im Homburger Saalbau wahrnehmen. Drei- bis Zehnjährige können ihre Stofftiere verarzten lassen: Daheim denken sie sich eine Krankheit für ihren Liebling aus, der vor Ort dann von Medizinstudierenden, den „Teddyärzten“, untersucht wird. So entsteht ein Arzt-Patienten-Verhältnis, bei dem die Kinder selbst nicht die Patienten sind und „im optimalen Fall die Angst vor Ärzten verlieren“, wie die Veranstalter hoffen. Auch die Medizinstudenten können von der Aktion profitieren, denn sie haben die Möglichkeit, den Umgang mit Kindern als Patienten zu lernen. Die Teddyklinik ist auch am Samstag, 25. Juni, noch von 9 bis 17 Uhr im Saalbau geöffnet. Einzelbesuche sind ohne Termin möglich, Gruppen werden um Voranmeldung gebeten.

Bei der „Langen Nacht der Wissenschaften“ an den Homburger Unikliniken wird es am Freitagabend von 17 bis etwa 21 Uhr verschiedene Programmpunkte und Vorträge geben.

Den ganzen Abend über wird auf der Festwiese für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt; die Uni-Bigband ist für Feststimmung auf dem Campus zuständig. Wie in früheren Jahren steigt nach dem offiziellen Programm die Aftershow-Party der Fachschaft Medizin. Dieses Jahr auf dem alten Hubschrauberlandeplatz.

Info

Mehr Informationen über die „Lange Nacht der Wissenschaften“ gibt es im Internet. Es besteht auch die Möglichkeit das gesamte Programm der „LNW“ als PDF-Datei herunterzuladen.

Voranmeldungen für größere Gruppierungen für einen Besuch bei der Teddyklinik können per E-Mail unter der Adresse teddyklinik@mzmh.de erfolgen. Mehr Infos gibt es auf der Webseite www.teddyklinikhomburg.de.