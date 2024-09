Diesen Donnerstag, 3. Oktober, steigt ab 10 Uhr wieder das alljährliche Weinfest an der Klosterruine Wörschweiler.

Es gibt Wein vom Pfälzer Weingut Brand in Bockenheim – auch neuer Wein, Bier und alkoholfreie Getränke sind am Start. Mittags gibt es Gyros, Würstchen und Co., erzählt der ehemalige Wörschweiler Ortsvorsteher Reinhold Nesselberger, der im Vorstand des Fördervereins Stiftung Klosterruine Wörschweiler ist. Auch drei Familien aus dem Elsass, mit denen er befreundet ist, kommen samt Flammkuchenofen zur Klosterruine und bereiten originalfranzösischen Flammkuchen zu. Rund 40 Helfer tragen, erzählt Nesselberger, zum Gelingen des Fests bei. Auch seine Familie hilft mit bei den Vorbereitungen, die schon Tage vor dem Fest losgehen.

Shuttle-Bus nur für gehbehinderte Menschen

Der Zweibrücker Musiker Michael Wack spielt Live-Musik mit seiner Band Trio Finale. Wer nicht mehr hoch zur Klosterruine gehen kann, für den wird ein Shuttlebus angeboten, der jeweils um 12 und 14 Uhr ab dem Wörschweiler Sportheim fährt. Die Busse sind jedoch ausschließlich für ältere Menschen gedacht, die nicht mehr allein den Berg hochkönnen, sagt Nesselberger. Wer den Shuttlebus in Anspruch nehmen möchte, muss sich vorab bei Reinhold Nesselberger unter der Handynummer 0170 7076439 melden.