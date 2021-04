Am Montag, 6. Juli, kommt das Homburger Schwimmbad „Koi“ aus der Corona-Pause. Helfer haben die Freizeiteinrichtung in den vergangenen Wochen nach den Vorgaben eines Hygienekonzepts für den Saisonstart hergerichtet. Am Donnerstagabend, 2. Juli, genehmigte der Homburger Stadtrat die Öffnung des Freibad-Teils unter Auflagen: Das Hallenbad im „Koi“ bleibt geschlossen.

Ob und in welcher Form das Kombibad nach Ende der Sommerferien dann noch weiterhin Besucher empfangen kann, soll bei einer Besprechung der Betreibergesellschaft „Homburger Wasserwelt“ mit der Stadtverwaltung am 20. August geklärt werden. Klar ist derzeit, dass das Freibad mit Kiosk vom 6. Juli bis September geöffnet bleibt – jedoch ohne Schwimmhalle und Sauna. Und Attraktionen wie die Kinderrutsche bleiben gesperrt.

Nur das Freibad ist geöffnet

Vor dem Stadtrat schilderte „Wasserwelt“-Geschäftsführer André Weißenburger die Hygienevorschriften, die man mit der Stadt und mit dem Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises abgestimmt habe. „Wegen der Corona-Bestimmungen dürfen wir nicht so viele Besucher aufnehmen wie in normalen Zeiten“, erklärte Weißenburger, dass die Betreiber trotz dieser Beschränkung ja einigermaßen auf ihre Kosten kommen müssten. Daher habe man beschlossen, die laufenden Kosten für die Schwimmhalle vorerst einzusparen. Im Sommer 2020 werde sich das „Koi“ auf seinen Außenbereich konzentrieren. „Wir haben dort 500 Quadratmeter Wasserfläche“, rechnete der Geschäftsführer vor, dass sich bei derzeit vorgeschriebenen sechs Quadratmetern Platz pro Schwimmer unter Corona-Bedingungen bis zu 83 Badegäste im „Koi“-Freibadbecken gleichzeitig bewegen dürften. „Wenn man davon ausgeht, dass sich jeweils ein Drittel der Besucher im Wasser und zwei Drittel auf der Liegewiese befinden, kommen wir auf 250 Gäste, die sich zeitgleich bei uns im Freibad aufhalten dürfen.“

Bis zu 250 Badegäste dürfen jeweils rein

Diese Zahl dürfe zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. Weißenburger kündigte ein „Ampel-System“ auf der Internet-Seite des Homburger Schwimmbads koi-homburg.de an: „Dort wird sekundengenau angezeigt, ob die Zahl 250 schon bald erreicht wird oder nicht. Zeigt die Ampel Rot, brauchen sich die Leute erst gar nicht auf den Weg zu machen.“ Im Gegensatz zu anderen Bädern in der Region werde im „Koi“ auf getrennte Zeitfenster verzichtet: „Wir machen nicht separat vor- und nachmittags auf mit einer Schließzeit dazwischen. Bei uns gibt es Tageskarten, und die gelten dann auch wirklich für den ganzen Tag.“

Diesen „ganzen Tag“ bezifferte der Geschäftsführer auf den Zeitraum von täglich 10 bis 19 Uhr. Man sei mit den Homburger Schwimmsport-Vereinen im Gespräch über eine gesonderte Öffnung für das Sportler-Training vor und nach der allgemeinen Badezeit. Und nach den Ferien müsse man dann auch den Schwimmunterricht der Schulkinder im veränderten Betriebskonzept unterbringen.

Wer das Homburger Bad besuchen möchte, muss am Eingang ein Kontaktformular mit seinen persönlichen Daten ausfüllen. Solche Fragebögen liegen ausgedruckt an der Kasse aus, sie können aber auch vorab schon von der „Koi“-Webseite koi-homburg.de heruntergeladen werden.