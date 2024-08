Etwa 100 Ausstellende der angewandten und bildenden Kunst aus mehreren Bundesländern und dem benachbarten Ausland präsentieren am „LebensArt“-Wochenende, 24. und 25. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der historischen St. Wendeler Altstadt ihre Werke.

Die St. Wendeler „LebensArt“ versteht sich als Open-Air-Galerie der Künste. Ausgefallene Objekte, handgefertigte Unikate und Kleinserien werden gezeigt. „Der Markt ist eine wahre Fundgrube für alle, die hervorragende Handarbeit zu schätzen wissen. Die hochwertigen Exponate tragen die persönliche Handschrift jedes Kunstschaffenden“, betont Bürgermeister Peter Klär. Die Fußgängerzone mit Straßencafés, Restaurants und einladenden Geschäften gibt, so Klär, „dieser ansprechenden Kulturveranstaltung einen großzügigen Rahmen“.

Das Angebot reicht von Skulpturen aus Stein, Bronze, Holz und Stahl über Objekt- und Schmuckkunst, Bildhauerei, Malerei, Textil- und Produktdesign bis zu Porzellan- und Keramikunikaten.

Professionelle Künstler

„Die Künstler fertigen, ob Möbel oder Mode, auch nach Maß. Hier wird außergewöhnliches Kunsthandwerk gelebt. Exklusivität, künstlerische Ausstrahlung und sorgfältige Verarbeitung der ideenreichen Werke sprechen für sich“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt und weiter: „Wir suchen auf Messen und Märkten in ganz Deutschland und den Nachbarländern nach Talenten und recherchieren auch im Internet. Nach St. Wendel kommen deshalb nur professionelle, freischaffende Künstler. Das ist notwendig, um den Besuchern eine bestmögliche Qualität und Originalität anbieten zu können. Wir haben so viele Bewerber, dass wir uns die aussuchen können, die uns am besten gefallen.“

Parken leicht gemacht

Musikalisch sorgt das Akustik-Trio Ampless als Walking Act für Stimmung: mit Interpretationen von Evergreens, Jazz, Blues und Rock’n Roll. Am 25. August lädt die St. Wendeler Geschäftswelt von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Auch der Wendelinushof Hofladen macht bei dieser Aktion mit und bietet sein Sortiment an hofeigenen, saisonalen sowie regionalen Erzeugnissen an.

Während des Marktes ist die City-Tiefgarage samstags von 6.30 bis 20 Uhr und sonntags von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Besucherparkplätze stehen auch in der Missionshausstraße zur Verfügung. Ein Parkleitsystem führt zu diesen Stellflächen hin.