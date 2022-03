Die Dr.-Walter-Bruch-Schule, das Berufsbildungszentrum des Landkreises St. Wendel, bietet am Samstag, 2. April, nach zweijähriger Pause erstmals wieder individuelle Beratungen vor Ort an.

Zwischen 9 und 13 Uhr öffnet das Berufsbildungszentrum (BBZ) im kaufmännischen Bereich in der Jahnstraße 14 in St. Wendel seine Pforte, um jungen Menschen und Erziehungsberechtigten die unterschiedlichen Schulformen vorzustellen. Dazu gehört auch eine Fachoberschule. „Neben dem schulischen Teil in anerkannten Ausbildungsberufen können vom Hauptschulabschluss über den Mittleren Bildungsabschluss, die Fachhochschulreife bis zum Abitur alle Qualifikationen erworben werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Als Medienschule ausgezeichnet

Das BBZ hält Informationen zu den Schulanmeldungen, Zulassungsvoraussetzungen, Fächern, Lehrplänen und Projekten der einzelnen Schulformen bereit. Außerdem besteht Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen und Beratungen.

Die Dr.-Walter-Bruch-Schule ist als Medienschule im Saarland ausgezeichnet. Unter anderem bietet sie digitale Tafeln in jedem Raum.