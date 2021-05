Das Blieskasteler Altstadtfest und das Open Air im Juni sind abgesagt, so die Stadt Blieskastel. Feste mit Hunderten von Besuchern seien aufgrund der Corona-Regelungen in diesem Sommer so gut wie ausgeschlossen. Die Stadt will bei beiden den Fokus auf das Jahr 2022 legen. Für 2021 setze man auf Streaming und sobald es die aktuelle Situation wieder zulässt, auf kleinere Veranstaltungen mit besonderer Atmosphäre. Dabei werde stark auf lokale Künstler gesetzt, um diese zu unterstützen. In der Altstadt sollen durch Straßenkunst und -Kultur Impulse gesetzt werden.