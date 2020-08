Wenn alles nach Plan verläuft, hat der Turm der St. Andreas-Kirche in Altheim bis Anfang September eine neue Spitze. Wie Architekt Hermann Held auf Anfrage mitteilte, haben der Holzwurm und das Wetter dem 1957 errichteten und 18 Meter hohen Helm – der Unterbau aus Sandstein ist 14,5 Meter hoch –, wie diese Art Dachstuhl in der Fachsprache heißt, zugesetzt. Daher sei die Standfestigkeit des denkmalgeschützten Bauwerks nicht mehr sicher gewesen. Unser Bild vom Freitag zeigt, wie Arbeiter die alte Holzkonstruktion abbauen. Ist diese Arbeit erledigt, sollen die Teile des neuen Helms angeliefert und am Boden montiert werden, bevor ein Kran mit einer Hebelkraft von bis zu 250 Tonnen die Konstruktion nach oben hievt. Dann werden die Dachhaut aus Schiefer und die Halterung des Turmkreuzes erneuert. Bisher war das Kreuz in einem so genannten Kaiserstil verankert, einer Bohrung in einem Holz, an dem die Sparren an der Spitze zusammenlaufen. Doch auch diese Verankerung sei wie die Sparren von eindringendem Wasser und Holzwurm morsch geworden, so Held.