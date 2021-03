Die Arbeiten am Bahnhof in Ottweiler sind bald abgeschlossen. Nach Angaben der Stadtverwaltung haben die Tourist-Info und die Stadtbücherei in dieser Woche bereits ihr neues Domizil im sanierten Bahnhofsgebäude bezogen. Das Investitionsvolumen betrug rund 1,4 Millionen Euro. Demnächst ziehe auch eine Polizeistation in das Gebäude ein, teilte Stadtsprecher Ralf Hoffmann mit. Die Stadt hatte das marode Bahnhofsgebäude 2012 erworben und in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt saniert und für öffentliche Zwecke hergerichtet. Auch ein Jugendzentrum solle dort eingerichtet werden.

Gebäude unter Denkmalschutz

Die Eingangshalle des Bahnhofs wurde ursprünglich 1859 als Fachwerkbau errichtet. 1877 folgte der Bau des Bahnhofsgebäudes, das als eines der ältesten im Saarland gilt und unter Denkmalschutz steht.

