Die Stadt Homburg und der designierte Ortsvorsteher Philip Vollmar möchten sich künftig stärker um die Pflege des Wasserspielplatzes im Stadtteil Jägersburg kümmern. Hintergrund ist der Algenteppich, der sich auf dem Teich des Wasserspielplatzes gebildet hat.

Die Algen sorgen laut Siegfried Stolz von der SPD Jägersburg dafür, dass die Kinder den Spielplatz nicht mehr nutzen möchten. Während die Stadt in Zukunft an den Werktagen die Pflege des Wasserspielplatzes übernehmen werde, möchten Vollmar und der Gastronom Karsten Mühmel dies am Wochenende übernehmen.

Dazu suchen die beiden noch Mitstreiter. Das Naherholungsgebiet liege ihnen sehr am Herzen, sagen Vollmar und Mühmel. Es sei das „Aushängeschild der Region“. „Der Wasserspielplatz ist gerade für die jüngsten Besucher eine großartige Attraktion. Daher freuen wir uns sehr, dass die Stadt nach konstruktiven Gesprächen die Pflegearbeiten intensiviert. Zugleich wollen wir uns aber auch selbst um die Anlage kümmern.“ Für diese Arbeiten suchen die beiden noch Helfer aus der Bevölkerung, die sich mit um den Wasserspielplatz kümmern möchten.

Schon diesen Samstag geht es los

Start der Pflegemaßnahmen ist an diesem Samstag, 10. August. Um 10 Uhr kann sich jeder, der mithelfen möchte, am Wasserspielplatz einfinden. Das Arbeitsmaterial wird von der Stadt gestellt, teilt Vollmar mit. Er weist darauf hin, dass die Helfer Gummistiefel tragen sollten. Wer mithilft, sei durch die Stadt versichert, falls etwas passieren sollte. Wer sich vorab informieren möchte, kann sich bei Philip Vollmar unter der Telefonnummer 0151 14680414 melden.