Erst vergangene Woche wurden am Homburger Schlossberg vBäume entdeckt, die Unbekannte beschädigt haben, nun kommen weitere hin. Das ist problematisch, weil die Baumkontrolleure damit rechnen, dass die betroffenen Bäume durch die tiefen Einschnitte in den kommenden Jahren absterben. So wurde auf dem Schlossberg ein weiterer angehackter Ahorn aufgefunden. Auch ein Apfelbaum auf dem Spielplatz Bodelschwinghstraße wurde zum wiederholten Mal beschädigt, so dass dieser nun „abgängig“ ist, das heißt, dass er nicht mehr genug wachsen wird, um den Schaden heilen zu können. Die Schäden an diesem Apfelbaum gehören zu den regelmäßig beobachteten typischen Schäden, die auf den ersten Blick nicht gravierend erscheinen, in der Summe aber nach Jahren zum Verlust des Baumes führen.