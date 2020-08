Neunkirchen. Am Samstagabend hat eine Schlägerei im Bereich der Langenstrichstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst, der mit vier verletzten Polizisten endete. Wie die Polizei gestern mitteilte, meldeten sich Zeugen, die die Schlägerei beobachteten. Ausgelöst worden sei diese durch einen 31-Jährigen, der dann aber zu Fuß weggegangen ist. Als die Beamten ihn erreichten, habe der Neunkirchener in seinen Rucksack gegriffen und sich geweigert, seine Hand aus dem Rucksack zu nehmen und stehenzubleiben. „Er zeigte sich sofort aggressiv und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln“, so die Polizei. Als der Mann schließlich zu Boden gebracht worden sei, habe er weiterhin massiven Widerstand gezeigt: Er trat und spuckte. Daraufhin wurde er gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Bei der Aktion seien vier Beamte leicht verletzt worden. Den 31-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.