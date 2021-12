Der 1800 Mitglieder starke, saarländische Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) fordert die rasche Umsetzung bereits beschlossener Radverkehrskonzepte im kommenden Jahr. Besonders der Lückenschluss bei den Radwegen lasse auf sich warten, kritisiert der Verein.

Der 1800 Mitglieder starke, saarländische Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) fordert die rasche Umsetzung bereits beschlossener Radverkehrskonzepte. Besonders der Lückenschluss bei den Radwegen lasse auf sich warten. Ute Kirchhoff, ADFC-Landessprecherin aus Homburg: „Wenn es auf den Straßen ernst und konkret wird, den Verkehrsraum neu aufzuteilen, werden die Verwaltungen mitunter sehr zögerlich.“ Kirchhoff wünscht sich mehr Mut von der Politik, im Konfliktfall zu Lasten des Autoverkehrs und zu Gunsten des Radverkehrs zu handeln. Für den ADFC Saar sei es besonders wichtig, Lücken in den Radwegenetzen zu schließen. Das nötige Geld dafür stehe seitens der Bundesregierung zur Verfügung. Der Radwegausbau könne zwar für den Autoverkehr in Einzelfällen eine geringfügige Verlängerung der Fahrzeit bedeuten, aber für die Radfahrenden schaffen gute Radwege mehr Sicherheit. Zur Landtagswahl am 27. März will der ADFC einen Forderungskatalog vorstellen. Eine der Hauptforderungen ziele auf ein neues Mobilitätsgesetz. Politischen Druck will der ADFC mit Fahrrad-Kinderdemos aufbauen, so Kirchhoff.