Contwig war im Zweibrücker Umland Vorreiter, jetzt gibt es auch im saarländischen Altheim eine Fahrrad-Reparaturstation. Aufgestellt hat die Station der ADAC.

„Als Mobilitätsclub setzt sich der ADAC auch für die Förderung des Fahrrads ein“, sagte der Geschäftsführer des ADAC Saarland, Michael Gindorf, bei der offiziellen Einweihungsfeier der Reparaturstation. Die kleine gelbe Säule setzt auf das Prinzip „Hilfe durch Selbsthilfe“. Im Inneren der Säule hängen allerlei Schraubenzieher und Schraubenschlüssel. Zudem kann mit einem Schlauch Luft auf den Fahrradreifen gepumpt werden. Sollten die Radfahrer dennoch bei ihrer Reparatur mal nicht weiterkommen, steht auf der Säule die Telefonnummer des ADAC, der zwecks Hilfestellungen kontaktiert werden kann.

Der ADAC baut die Reparaturstationen immer an stark von Fahrrädern frequentierten Stellen auf. In Altheim steht die Station am Radwander-Parkplatz am Sportheim. Mit Blick auf den gesamten Saarpfalz-Kreis steht die gelbe Säule somit inmitten mehrerer touristischen Radrouten im südlichen Bliesgau. Von dem Parkplatz aus kommend können die Bickenalbrunde, der europäische Mühlenradweg und das Velo Visavis Radroutennetz erkundet werden. Der scheidende Saarpfalz-Landrat Theophil Gallo kommentierte bei der Einweihungsfeier: „Der ADAC übernimmt Verantwortung auch für die Fahrradfahrer, das wird durch die Einrichtung dieser Reparaturstation allzu deutlich. Und ich freue mich, dass die Landkreise von diesem Engagement profitieren. Bleibt zu hoffen, dass alle Radfahrerinnen und Radfahrer möglichst dauerhaft an dieser Station Freude haben, was sicher eine sorgsame und zielgruppengerechte Nutzung voraussetzt.“