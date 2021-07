Homburg. Die Stadt Homburg plant fürs Stadtgebiet eine Starkverschmutzungsgebühr beim Abwasser. Das heißt, dass die, die viel Schmutz ins Abwasser einleiten, bald zur Kasse gebeten werden könnten. Ziel ist, die Abwassergebühren für normale Haushalte stabil zu halten sowie das Abwasser auf längere Sicht sauberer zu machen.

Grundlage für die Starkverschmutzungsgebühr ist laut Jürgen Kruthoff, Pressesprecher der Stadt Homburg, das sogenannte Indirekteinleiterkataster. Dieses erfasst Gewerbe- und Industriegebiete im gesamten Stadtgebiet, von deren Abwasseranfall nach Beschaffenheit und Menge ein erheblicher Einfluss auf die Abwasseranlage, deren Wirksamkeit, Betrieb oder Unterhaltung oder auf das Gewässer zu erwarten ist. Das Kataster wurde in den vergangenen zwei Jahren angelegt und wird durch die Gemeinde ständig fortgeschrieben. Dazu wurde ein großflächiges Abwasserkonzept entwickelt, in dem verschiedene Knotenpunkte im Abwassernetz in regelmäßigen als auch stichprobenartigen Abständen untersucht werden.

Mit diesem System könnten nun eben jene Abwasser-Verschmutzer herausgefunden werden, die die Stadt zusätzlich zur Kasse beten will. Eine Entscheidungsgrundlage hierfür werde aktuell für den Stadtrat vorbereitet.

Ebenso soll laut Pressesprecher Kruthoff mit der Einführung der Starkverschmutzungsgebühr die Kläranlage in Homburg-Beeden entlastet werden.