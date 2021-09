Mit Blick auf sein jetzt anlaufendes Abwahlverfahren möchte Rüdiger Schneidewind bei der Homburger Bevölkerung dafür werben, dass diese an den Wahlurnen für seinen Verbleib im Amt als Oberbürgermeister stimmt. Derweil bereitet sich die Homburger CDU auf einen „Abwahlkampf“ vor.

„Ich werde um das Vertrauen der Homburgerinnen und Homburger werben“, kündigte der suspendierte Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) am Wochenende auf seiner Facebook-Seite an. Wie berichtet, muss er sich infolge der Detektiv-Affäre einem Abwahlverfahren stellen. Voraussichtlich am 28. November werden die Bürger per Stimmzettel darüber entscheiden, ob sie ihn endgültig aus dem OB-Amt entfernen oder ihn dort belassen wollen. Auf seine Suspendierung durch das saarländische Innenministerium hat der Ausgang des Bürgervotums aber zunächst keine Auswirkungen. Dass der Stadtrat am 9. September das Abwahlverfahren beschlossen hat, kommentiert Schneidewind so: „Der Rat hat entschieden. Jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Homburg das Wort, ob ich abgewählt werde oder nicht. Und das ist gut so.“

Entscheiden die Nichtwähler pro Schneidewind?

Um ihn abzuwählen, müssten im November mindestens 30 Prozent aller wahlberechtigten Homburger – also gut 10.000 Bürger – gegen Schneidewind votieren. Dieser könnte einen möglichen Amtsverbleib letztlich „den Nichtwählern zu verdanken haben“, warnte CDU-Vize-Stadtverbandschefin Nathalie Kroj am Samstag vor einem Scheitern des Verfahrens wegen zu geringer Wahlbeteiligung. „Wir müssen in den nächsten Wochen dafür werben, dass die Bürger auch wirklich ihre Stimme abgeben und nicht tatenlos zuhause bleiben. Für uns als CDU Homburg hat der Abwahlkampf begonnen.“