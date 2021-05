Jeder kann per E-Mail abstimmen und auch einen Preis bekommen: Bis Sonntag, 23. Mai, läuft die Abstimmung, wer das schönste Foto beim Wettbewerb der Homburger Kulturgesellschaft gemacht hat. Eingereicht wurden 200 Arbeiten in den Bereichen „Kultur leben“, „Natur pur“, „Lieblingsplätze“ und „Lost Places“ . Bedingung war. Sie sollen die Facetten der Stadt in eindrucksvollen Bildern einfangen. Es ist der erste Wettbewerb der Stadt Homburg in dieser Art und mit dieser Form von Jury. Die Mitarbeiter der Kulturgesellschaft haben nun jeder Kategorie fünf Fotos ausgesucht für die Endrunde. Unter den Abstimmern werden dreimal zwei Karten für Veranstaltungen der Kulturgesellschaft (Musikpark, Konzert, Theater) verlost. Die in jeder Kategorie drei erstplatzierten Fotografen erhalten Homburger Gutscheine des Stadtmarketings für Homburger Geschäfte und Gastronomie im Wert von 100, 50 und 25 Euro. Die Fotos sind auf der Homepage der Stadt unter der Rubrik Kultur – Veranstaltungen – Kunstausstellungen sowie auf der Facebookseite und auf dem Instagram-Account der Homburger Kulturgesellschaft zu sehen. Die Favoriten sollen gemailt werden an homburger-welten@homburg.de geschickt werden. Die 20 Fotos plus zahlreiche weitere eingesandte Fotos sollen in einer Ausstellung in den Schlossberghöhe gezeigt werden, so Corona will, noch im Sommer.