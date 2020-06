Ab Samstag, 4. Juli, setzt der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) an der Autobahn 6 den Ausbau der Anschlussstelle Homburg/Bexbach fort. An dieser werden dann alle Auf- und Abfahrten gesperrt – in beide Fahrtrichtungen. In den kommenden Monaten wird an der Anschlussstelle eine zusätzliche Auf- und Abfahrtsschleife („Drittes Ohr“) gebaut.

In beide Richtungen voll gesperrt wird auch die B 423 von der Einmündung Erbach/Zunderbaum bis zur Einmündung nach Kleinottweiler auf Bexbacher Seite. Abgeriegelt wird zudem der Mitfahrerparkplatz. Laut LfS muss mit Staus gerechnet werden. Bereits am Donnerstag, 2. Juli, und tags darauf am Freitag werden auf der Autobahn Sicherungswände aufgestellt; die Fahrspuren werden dann in beide Richtungen eingeengt. Laut LfS-Sprecher Christian Altmann wird der Verkehr nach Bexbach über die ausgeschilderten Umleitungen U 7 und U 4 über die Ausfahrt Waldmohr beziehungsweise die A-8-Ausfahrt Wellesweiler umgeleitet. Der Verkehr mit dem Ziel Homburg wird über die U 2 und die U 6 über Jägersburg (B 423 und L 118) beziehungsweise über die Ausfahrt Waldmohr umgeleitet. Der Verkehr zur Autobahn wird über U 5 und U 1 zur A-8-Auffahrt Limbach beziehungsweise zur Anschlussstelle Waldmohr geführt. Die Sperrung der B 423 und des Mitfahrerparkplatzes dauert bis zum Ende der Sommerferien am 16. August.

Über die folgenden Phasen beim Bau des „dritten Ohrs“ an der Anschlussstelle Homburg will der LfS jeweils rechtzeitig informieren.