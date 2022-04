Kommende Woche müssen sich Autofahrer in und um Homburg auf mehrere Baustellen samt Vollsperrungen einstellen. Das gilt auch für Bexbach.

Ab Montag, 24. April, wird die Jägersburger Ortsdurchfahrt weiter ausgebaut. Bis Freitag ist dann der Straßenabschnitt zwischen der Schlossstraße und der Höcher Straße ausgebaut. Die Brucknerstraße wird zu einer Sackgasse und nur über die angrenzende Saar-Pfalz-Straße erreichbar sein. Die überregionale Umleitung ist über die L117 über Waldmohr, Höchen und Frankenholz beziehungsweise über die B423 über Homburg, Bexbach und Jägersburg ausgeschildert.

In Homburg wird der Asphalt in mehreren Seitenstraßen saniert. Von Montag, 25. April, bis Mittwoch wird deshalb die Pirminiusstraße in Beeden voll gesperrt. Die Umleitung wird über die Beeder Straße und die Saarbrücker Straße ausgeschildert. Von Dienstag, 26. April, bis voraussichtlich Donnerstag wird in der Lappentascherstraße gebaut. Zwischen Mittwoch und Freitag wird die St. Andreas Straße dichtgemacht. Zwischen Donnerstag und Samstag wird die Straße an der Sandrennbahn zwischen der Cranachstraße und der Moritzstraße ebenfalls saniert. Für zwei Tage wird der Bereich voll gesperrt. Und auch am Ohligberg wird der Asphalt ausgebessert.