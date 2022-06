Das Jägersburger Strandfest erstreckt sich vom Freitag, 1. Juli, 19 Uhr, bis zum Feuerwerk am Montagabend, 4. Juli.

Das Ambiente an der Gustavsburg rund um den Schlossweiher, die Musik, die Illumination. Der Jägersburger Ortsvorsteher Jürgen Schäfer gerät ins Schwärmen, wenn er über das Strandfest spricht. Eröffnet wird das 82. Jägersburger Strandfest am Freitag, 1. Juli, um 19 Uhr mit dem Fassanstich.

Auch wenn das Strandfest ihm und einigen Mitstreitern viel Arbeit bereitet, ist Schäfer froh, „dass es endlich wieder über die Bühne geht“. Das Treiben hat ihm gefehlt. Auch in diesem Jahr hätten die Planungen etwas später begonnen. Denn „lange Zeit war nicht klar, ob wir durchstarten können“. Doch nun steht dem Fest nichts mehr im Weg. Außer vielleicht Regen und kühle Temperaturen? Davon will der Ortsvorsteher nichts hören. Schmunzelnd sagt er: „Ich bin für schönes, warmes Sommerwetter verantwortlich. Punkt.“

Bis zu 5000 Besucher werden erwartet

Sicher, räumt Jürgen Schäfer ein, eine Freiluftveranstaltung steht und fällt mit dem Wetter. Wenn das gut ist, rechnet er an jedem der vier Tage mit 3000 bis 5000 Besuchern – mit steigender Tendenz. So zumindest sind seine Erfahrungswerte der zurückliegenden Jahre.

Das Jägersburger Strandfest werde wieder zunehmend beliebter, berichtet Schäfer. Und zwar nicht nur bei den Einheimischen – immer mehr Leute aus dem ganzen Saarland und der Pfalz kämen. Das liegt „natürlich auch an der Musik“. Auf zwei Bühnen, am Festplatz und am Weiherdamm, werden an allen Tagen verschiedene Bands für Stimmung sorgen.

Louisiana on Tour

Das Musikprogramm stellt Norbert Zimmer von der Homburger Kulturgesellschaft zusammen. Er legt Wert darauf, dass alle Besucher auf ihre Kosten kommen. „Es sollen Musikstile für jeden Geschmack dabei sein“. Auf der Bühne am Festplatz treten Rockgruppen auf. Am Sonntagnachmittag spielt die Countryband Louisiana on Tour. „Dazu haben wir Line-Dance-Gruppen eingeladen“, erzählt Zimmer. Auf der zweiten Bühne am Weiherdamm geht es dagegen mit Cover- und Popmusik etwas ruhiger zu.

Die Homburger Kulturgesellschaft und der Ortsrat Jägersburg wollen vor allem regionalen Künstlern eine Plattform geben. Norbert Zimmer verweist auf das Duo Fellows und Juma, das am Samstag mit von der Partie ist, und auf den Musikverein Reiskirchen, der wie Take Five am Sonntag spielt. Freuen können sich die Besucher auf den Walkact Samba Total. Mit ihren brasilianischen Trommeln werden die Musiker am Sonntagnachmittag in bunten Gewändern übers Gelände ziehen.

„Richtige Kirmes-Atmosphäre“

Doch das Strandfest hat noch mehr zu bieten: Jürgen Schäfer verspricht „richtige Kirmes-Atmosphäre“. Fahrgeschäfte und Jahrmarktbuden sollen begeistern. In der Gustavsburg organisiert der Heimat- und Kulturverein eine Ausstellung unter dem Motto „Wald und Wesen“. Zu sehen sind Werke von Inge Faralisch-Schäfer in Mixed-Media-Technik und Skulpturen des Homburger Künstlers Frank Scheidhauer. Die Vernissage findet am Freitag um 18 Uhr statt.

Einen Gottesdienst gibt es am Sonntag um 10 Uhr im Hof der Gustavsburg. Er wird mitgestaltet von den Jagdhornbläsern der Jagdfreunde St. Ingbert. Für Essen und Getränke sorgen Caterer und örtliche Vereine.