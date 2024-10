Eine Autobahnbaustelle jagt die nächste: Am kommenden Dienstag, 7. Oktober, wird auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Merchweiler und Friedrichsthal-Bildstock gearbeitet.

Gearbeitet wird laut Autobahn GmbH in Fahrtrichtung Luxemburg, bis voraussichtlich 30. November. Hintergrund der Baustelle ist die Sanierung der sogenannten „Fahrbahnübergangs-Konstruktion“. Das ist laut Autobahn GmbH ein Bauteil der Brücke, das Verformungen und Bewegungen des Brückenüberbaus zwischen Brücke und Straße ausgleicht. Auf der Autobahn wird der Verkehr in beiden Richtungen zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt, in Fahrtrichtung Luxemburg voneinander getrennt, also jeweils eine Spur auf der rechten und eine auf der linken Autobahnseite. Für den Verkehr in Fahrtrichtung Pirmasens stehen zwei eingeengte Fahrstreifen zur Verfügung.

Autobahnauffahrt nach Pirmasens voll gesperrt

Die Auffahrt Merchweiler in Fahrtrichtung Pirmasens wird allerdings voll gesperrt, Grund ist, dass der Beschleunigungsstreifen sonst zu kurz ausfallen würde. Die Umleitung erfolgt laut Pressebericht über das Autobahnkreuz Saarbrücken. Die Autobahn GmbH rechnet mit Staus und Verkehrsstörungen, Autofahrer sollen für ihre Fahrten mehr Zeit einplanen. Zudem ist offen, ob die Bauarbeiten wirklich bis 30. November fertig sind. „Die geplanten Zeiträume stehen unter dem Vorbehalt geeigneter Witterung“, heißt es vonseiten der Autobahn GmbH.